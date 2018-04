Veertien medewerkers oppositiekrant Turkije veroordeeld

Veertien medewerkers van de Turkse oppositiekrant Cumhuriyet zijn woensdag veroordeeld tot celstraffen tot zeven jaar, meldt de krant. Volgens de Turkse rechtbank steunen de veroordeelden terroristische organisaties, waaronder de Gülenbeweging. Drie andere medewerkers zijn vrijgesproken. De zaak tegen Can Dündar, de voormalige hoofdredacteur van de krant, is gesloten. Hij zal in een losse zaak vervolgd worden.

Volgens schrijversorganisatie PEN International is het proces tegen de mediamakers niet eerlijk verlopen. Volgens de organisatie zijn de journalisten om politieke redenen vervolgd. Ook zouden de medewerkers ten onrechte honderden dagen zijn vastgehouden in afwachting van hun proces.

Onderzoeksjournalist en cartoonist

Onder de veroordeelden zijn prominente mediamakers zoals onderzoeksjournalist Ahmet Sik, hij moet zeven jaar en zes maanden de cel in. Eerder haalde hij in de rechtbank hard uit naar president Erdogan en zijn AK-partij. Volgens Sik probeert de Turkse president hem en zijn collega’s het zwijgen te leggen “zodat we de waarheid niet kunnen vertellen”. Zijn verweer werd massaal gelezen en gedeeld door seculiere Turken.

Ook de bekende cartoonist Musa Kart is veroordeeld, hij moet drie jaar en negen maanden naar de gevangenis. Kart maakte als vaste cartoonist van Cumhuriyet regelmatig cartoons waarin hij Erdogan op de hak neemt. Hij won meerdere prijzen, waaronder de Freedom of the Press Award.

De familie van Kart vreesde dat de zoveelste arrestatie van de cartoonist tot een celstraf zou leiden. ‘Ik ben in een cartoon beland.’

160 journalisten achter Turkse tralies

De persvrijheid in Turkije staat onder druk sinds de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. De geestelijke Fethullah Gülen wordt door de regering-Erdogan verantwoordelijk gehouden voor de coup. Veel journalisten die vervolgd worden, worden ervan verdacht Gülen-aanhangers te zijn. Dit geldt ook voor de Cumhuriyet-journalisten, terwijl deze krant de laatste jaren juist waarschuwde voor de infiltratie van Gülenisten.

Momenteel zitten er zeker 160 journalisten achter Turkse tralies. Volgens NRC-correspondent Toon Beemsterboer is de vervolging van woensdag symbolisch voor een groter probleem.