Turkse munt vervolgt weg naar beneden

De Turkse centrale bank heeft woensdag de rente verhoogd, een week nadat president Erdogan vervroegde verkiezingen aankondigde op 24 juni. De koers van de lira daalt dit jaar snel en Erdogan kan economische turbulentie niet gebruiken voorafgaand aan de verkiezingen. Door de rente te verhogen, hoopt de centrale bank de koersval te stoppen en de munt te stabiliseren.

De bank verhoogde een van zijn rentes met 75 basispunten, iets meer dan verwacht. Maar het bleek niet genoeg om de markten gerust te stellen. Na een turbulente handelsdag daalde de waarde van de lira licht ten opzichte van de dollar. In een verklaring stelde de centrale bank woensdag dat verdere renteverhogingen niet zijn uitgesloten om de koersval en de inflatie af te remmen. Timothy Ash, Turkije-analist van vermogensbeheerder Blue Bay Asset Management in Londen, schreef in een email over de renteverhoging: „Bovenal was dit bedoeld om de wisselkoers te stabiliseren voorafgaand aan de verkiezingen, niet zozeer om echte maatregelen te nemen om de inflatie in te tomen. Op dit moment zijn het consumentenvertrouwen, en deels ook electorale voorkeuren, afhankelijk van de stabiliteit van de lira na een sterke waardedaling.”

De economie is een belangrijk thema bij de vervroegde verkiezingen. Die waren eigenlijk gepland voor november 2019, maar vorige week besloot Erdogan ze met anderhalf jaar te vervroegen. Zijn besluit lijkt ingegeven door de economie, die ernstige tekenen van oververhitting vertoont. De inflatie is met 10 procent twee keer zoveel als de centrale bank beoogt en het tekort op de lopende rekening is vorig jaar met 42 procent gegroeid.