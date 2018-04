Spaanse politie onderschept recordvracht cocaïne

De Spaanse politie heeft zondag een recordvracht cocaïne onderschept. Bijna negen ton drugs werden onderschept in een scheepscontainer in de havenstad Algeciras, meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Juan Ignacio Zoido, de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, noemt de vangst van 8.740 kilo cocaïne de grootste vangst in een scheepscontainer in Europa ooit. De cocaïne zat verstopt tussen 1.080 dozen bananen in een container die afkomstig was uit de stad Turbo in Colombia.

De smokkel werd onderschept door de Spaanse belastingdienst en politie in samenwerking met Europol. Drie verdachten zijn in verband met de smokkel opgepakt in Málaga. Twee anderen werden gearresteerd in Frankrijk. In Algeciras werd ook een verdacht opgepakt.

De politie maakte een video van de vangst. Bekijk de beelden:



De haven van Algeciras in het zuiden van Spanje is de op vier na grootste van Europa en verwerkt zo’n vijf miljoen containers per jaar, schrijft AFP. In december 2017 werd bijna zes ton cocaïne onderschept in de haven. Die vangst was destijds de grootste in achttien jaar tijd en had een straatwaarde van 210 miljoen euro.

In Spanje wordt de meeste cocaïne in Europa onderschept, blijkt uit cijfers van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. In 2015 werd ruim twintig ton cocaïne onderschept. Nederland deelde geen cijfers met het Europese agentschap.