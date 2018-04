Picnic moet 1,5 ton betalen vanwege gebruik lookalike Verstappen

Online supermarktketen Picnic moet 150.000 euro betalen aan Max Verstappen vanwege een filmpje waarin een dubbelganger van de coureur figureert. De rechtbank van Amsterdam besliste woensdag over de hoogte van de schadevergoeding.

In de video is te zien hoe een dubbelganger van Verstappen een wagen van supermarktketen Jumbo voorbijloopt. In plaats daarvan stapt hij in een busje van Picnic, dat zelf geen winkels heeft maar boodschappen aan de deur bezorgt. Jumbo is een sponsor van Verstappen.

Portretrecht en reclamecontract

De rechter in Amsterdam oordeelde in september dat Picnic de ‘Verstappen’ niet had mogen gebruiken in het filmpje, dat volgens het bedrijf vooral bedoeld was “om personeel te motiveren”. Volgens de rechtbank heeft de supermarktketen met de video het portretrecht geschonden.

Er werd toen 350.000 euro schadevergoeding geëist, het bedrag dat de coureur volgens zijn management had kunnen ontvangen voor een reclamecontract met Picnic. De rechtbank vond dat de hoogte van die claim onvoldoende was onderbouwd.

Tegen persbureau ANP laat Picnic weten in beroep te gaan tegen de uitspraak. Het noemt de vastgestelde boete “extreem hoog”.