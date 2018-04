Peter Madsen krijgt levenslang voor moord op Kim Wall

De Deense uitvinder Peter Madsen is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de journalist Kim Wall. Dat heeft de rechtbank in Kopenhagen woensdagmiddag bepaald, melden internationale persbureaus.

Volgens de rechtbank heeft Madsen de vrouw eerst gemarteld en seksueel misbruikt. Volgens de aanklager had Madsen de moord op Wall gepland. Zo nam hij een zaag en een schroevendraaier mee, gereedschap dat hij normaalgesproken niet in de onderzeeboot had liggen. De rechter zei dat Madsen daarmee het lichaam van Wall in stukken had gezaagd, “om te verbergen hoe zij precies om het leven is gekomen en wat er is gebeurd.” De advocaat van Madsen heeft laten weten dat hij in hoger beroep gaat.

De uitvinder heeft eerder toegegeven dat hij het levenloze lichaam van Wall in zee heeft gedumpt, maar ontkent de vrouw te hebben vermoord. Volgens hem kwam zij om het leven bij een “ongeluk” op de onderzeeboot. In de afgelopen maanden kwam hij met meerdere verklaringen over wat zich precies heeft voorgedaan. Zo zei hij eerst dat zij was gestorven doordat een zwaar luik op haar hoofd was gevallen. In de rechtszaal kwam hij met een ander verhaal: de 30-jarige journalist zou zijn bezweken aan koolstofmonoxidevergiftiging in de onderzeeboot.

Sadistische fantasieën, risico op herhaling

De dood van de Zweedse Kim Wall heeft de Deense samenleving geschokt. De journalist en ‘Rocket Madsen’, over wie ze een profiel wilde schrijven, vertrokken op donderdag 10 augustus uit de haven van een schiereiland bij Kopenhagen. Toen zij niet meer van zich liet horen, sloeg haar vriend alarm. De onderzeeboot werd op vrijdagochtend gevonden, ten zuidwesten van de hoofdstad. Madsen moest uit het vaartuig worden gered, Wall was niet bij hem. Haar romp werd enkele dagen later aangetroffen op een eiland, tot een maand later haar hoofd en benen aanspoelden.

Behalve van moord stond Madsen ook terecht voor aanrading en het respectloos behandelen van Walls lichaam. Volgens de Deense openbaar aanklager had de zakenman sadistische fantasieën over martelen, moorden en seksuele mishandeling. Hij stond in internationale media te boek als “excentriekeling”.

De Deense openbaar aanklager had levenslang geëist tegen Madsen, of opname in een beveiligde inrichting. In Denemarken komt levenslang neer op zestien jaar, met kans op verlenging van de gevangenisstraf. Volgens de aanklager is de kans groot dat de man nog eens een vergelijkbare misdaad zou begaan. Eerder in de strafzaak zei hij over Madsen dat hij “geen empathie en schuldgevoelens” heeft.

