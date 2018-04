Opnieuw kwartaalwinst voor Twitter

Twitter heeft voor het tweede kwartaal op rij winst geboekt. Dat maakte het techbedrijf uit San Francisco woensdag bekend. In het eerste kwartaal van 2018 boekte Twitter 61 miljoen dollar (50 miljoen euro) winst. In dezelfde periode vorig jaar maakte het nog 61 miljoen dollar verlies.

Vooral de advertentie-inkomsten en het nieuwe aantal maandelijks actieve gebruikers van het socialemediabedrijf verrasten analisten. Met name buiten de Verenigde Staten wist Twitter te groeien in het aantal gebruikers, een belangrijke graadmeter voor techbedrijven. Vijf van de zes miljoen nieuwe gebruikers meldden zich buiten de Amerikaanse thuismarkt aan. In totaal groeide het gebruikersbestand naar 336 miljoen.

Daarnaast leveren de video-advertenties van het platform steeds meer op. De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 665 miljoen dollar, vergeleken met 548 miljoen dollar een jaar eerder. De helft daarvan kwam uit video-advertenties, de snelst groeiende advertentievorm volgens het bedrijf. Twitter investeerde in het live uitzenden van (sport)evenementen, waardoor het meer video-advertenties kan verkopen.

Kritiek

Tot het laatste kwartaal van 2017 had Twitter nog nooit sinds de oprichting in 2006 winst geboekt. Het bedrijf had de laatste jaren moeite zijn gebruikersgroei vast te houden en te verdienen aan persoonlijke advertenties, iets waar Facebook en Google veel beter in slaagden.

Dat daar het afgelopen halfjaar nu verandering in komt, is opvallend. De kritiek op het bedrijf groeide het laatste jaar sterk. Twitter zou te weinig doen tegen aanstootgevende berichten, de verspreiding van nepnieuws en de aanwezigheid van trollen (nepaccounts). Door het privacyschandaal met Cambridge Analytica ligt nu vooral Facebook onder vuur, maar ook Twitter moest zich in oktober verantwoorden voor het Amerikaanse Congres over de invloed van Rusland op de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het verwijderde of blokkeerde al honderden verdachte accounts. Deze week liet Twitter weten advertenties van het Russische softwarebedrijf Kaspersky Lab te gaan weren.

In oktober kondigde Twitter aan harder op te treden tegen ‘giftig’ materiaal. Het verwijderde al duizenden nepaccounts, waardoor het aantal gebruikers in het tweede kwartaal van 2017 voor het eerst helemaal niet steeg. Ook paste het bedrijf Twitterapps als TweetDeck aan - waarmee gebruikers meerdere tweets tegelijk kunnen sturen - waardoor 90 procent minder gebruikers van TweetDeck gebruikmaakte om spam de wereld in te helpen, aldus Twitter in zijn kwartaalbericht.