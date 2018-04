Opnieuw dode baby gevonden in Rotterdam

Aan de Mathenesserdijk in Rotterdam-West is een dode baby gevonden, meldt de politie woensdag. Volgens het AD gaat het om een zeven maanden oud kindje en heeft de vader zich gemeld bij de politie. Hij zou zijn meegenomen naar het bureau voor een verklaring. De politie wil dat niet bevestigen. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend, ook niet of er sprake is van een misdrijf.

De melding kwam rond 7.45 uur woensdagochtend binnen bij de politie, zegt de woordvoerder. De recherche en een forensisch team zijn vervolgens naar de woning gegaan en doen momenteel ondezoek. De omgeving van het huis is afgezet met linten.

Vaker dode baby gevonden rond Rotterdam

Het is al de derde baby in korte tijd die rond Rotterdam dood wordt gevonden. Begin deze maand werd een pasgeboren kindje gevonden op een balkon aan de Stationstraat in Schiedam. Enkele dagen later werd een 19-jarige vrouw daarvoor opgepakt, zeer waarschijnlijk de moeder van de baby, aldus de politie. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Ook in augustus vorig jaar werd in Rotterdam een dode baby gevonden. De stoffelijke resten waren achtergelaten in een vuilniszak in een plantenbak aan de Antoine Platekade op de Kop van Zuid. Over de doodsoorzaak is nog steeds niets bekend. De politie heeft de ouders van het jongetje nog niet kunnen opsporen. Op het lichaam werd wel het DNA-materiaal van de moeder gevonden, die een Zuidoost-Aziatische afkomst heeft. Het onderzoek naar de passagiers en bemanningsleden van cruiseschepen die in die periode hadden aangelegd leverde niks op. Het baby’tje werd in september begraven.