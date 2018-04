OM eist vijf jaar cel tegen vader die zijn kinderen mishandelde

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste woensdag vijf jaar gevangenisstraf tegen de 59-jarige Henk K. uit Bunschoten. Volgens de officier van justitie heeft K. zijn kinderen stelselmatig mishandeld en ontucht gepleegd met zijn minderjarige dochter. Het OM eiste ook een contact- en gebiedsverbod van vijf jaar.

In de periode 1996 tot 2016 zou de verdachte veertien van zijn in totaal negentien kinderen hebben mishandeld in en rond zijn woning. Een aantal kinderen heeft in 2016 aangifte gedaan, waarna de man werd opgepakt. Het onderzoek naar de verdachte duurde meer dan anderhalf jaar. In afwachting van zijn proces werd hij vorig jaar augustus vrijgelaten.

Poging tot doodslag en seksueel misbruik

Volgens de officier van justitie heeft K. zijn zoon proberen te vermoorden door een kettingzaag boven zijn vastgebonden lichaam te houden. Daarnaast heeft de verdachte vier zonen en twee dochters dagenlang in het donker en zonder sanitaire voorzieningen opgesloten in een hok. Deze mishandeling zou hij meerdere keren hebben uitgevoerd. De man uit Bunschoten zou ook zijn toentertijd 11-jarige dochter seksueel hebben misbruikt.

Het bewijs in de zaak vormen de aangiftes en verklaringen van zijn kinderen, schrijft het OM. Volgens de officier van justitie ondersteunen de verklaringen elkaar waardoor “wettig en overtuigend” is bewezen dat de verdachte schuldig is. Volgens K. zijn de aangiftes gedaan uit wraak, omdat hij zelf aangifte heeft gedaan tegen zijn kinderen wegens diefstal van een geldbedrag.

De rechtbank komt op 17 mei met een uitspraak. Het OM vervolgt ook de moeder van de kinderen omdat zij hen niet heeft beschermd tegen hun vader.