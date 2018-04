‘Nieuwe massagraven van genocide in Rwanda ontdekt’

In Rwanda zijn vier massagraven ontdekt in het gebied rond de hoofdstad Kigali. Daarin liggen waarschijnlijk slachtoffers begraven van de genocide die in 1994 in dat land plaatsvond, schrijft de BBC woensdag op basis van berichten van een liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor nabestaanden en slachtoffers van de volkerenmoord.

De graven werden aangetroffen bij het dorp Kabeza, in het centraal gelegen district Gasabo. De organisatie Ibuka werd getipt door een vrouw, die destijds had gezien hoe op de locaties lichamen werden gedumpt. Op zondag vonden onderzoekers van Ibuka de stoffelijke resten van enkele slachtoffers.

Er zouden 3.000 lichamen liggen

Inmiddels is begonnen aan de opgraving van een van de vier graven: er zijn al tweehonderd lichamen aangetroffen, sommige op een diepte van 25 meter. Onderzoek aan de drie andere locaties begint later, laat een lokale directeur van Ibuka weten op de website van de organisatie.

In 1994 werden in Rwanda in honderd dagen tijd zeker 800.000 mensen gedood. Tutsi’s en in mindere mate Hutu’s werden systematisch vermoord door extremistische Hutu-milities. In het gebied Gasabo verdwenen tijdens de volkerenmoord ongeveer drieduizend mensen. Volgens ooggetuigen zijn dat de lichamen die op vijf verschillende plekken rondom Kabeza zijn gedumpt. Volgens lokale media was dat bekend maar werden eerdere zoekacties op verkeerde locaties uitgevoerd.

Het vijfde massagraf is nog niet gelokaliseerd. Het is de bedoeling dat de stoffelijke resten na de opgraving van de massagraven door Ibuka ceremonieel worden begraven, laat de organisatie weten.