Nieuw Game of Thrones-boek verschijnt dit najaar – maar niet het gehoopte vervolg

Voor de fans van fantasyserie Game of Thrones is het zowel een verrassing als een teleurstelling: de Amerikaanse auteur George R.R. Martin heeft deze woensdagavond een nieuw boek aangekondigd. Maar het is niet het langverwachte zesde deel in de reeks, waarop al jaren gewacht wordt. Martins nieuwe boek is een prequel met de titel Vuur en Bloed – De opkomst en ondergang van het huis Targaryen van Westeros. Op 20 november verschijnt het 832 bladzijden tellende boek.

Het lied van ijs en vuur

Martin is bedenker van Game of Thrones, de ongekend populaire tv-serie van HBO. De serie is gebaseerd op zijn boekenreeks Het lied van ijs en vuur (A Song of Ice and Fire), over het fictieve continent Westeros en de bloederige strijd om de troon. Tussen 1996 en 2011 verschenen er vijf delen. Het zesde deel, dat The Winds of Winter zal gaan heten, laat al jaren op zich wachten. Martin is ermee bezig, maar hij is ook druk met allerlei andere projecten, waaronder spin-offs van Game of Thrones, een nieuwe tv-serie op basis van zijn novelle Nightflyers en, zo blijkt nu, een ander boek over Westeros.

Het tweeluik waarvan Vuur en Bloed het eerste deel is, zal in de vorm meer weg hebben van „toegankelijke geschiedenisboeken” dan van een romanverhaal, zo laat de schrijver weten in een persbericht. De beschreven geschiedenis gaat vooraf aan de gebeurtenissen in de cyclus Het lied van ijs en vuur. In het boek wordt de opkomst van het koninklijk huis Targaryen beschreven, de beruchte zilverharige-drakenrijders, vanaf hun grote veroveringstocht tot de burgeroorlog die bijna tot hun ondergang leidt. ‘Een denkbeeldige geschiedenis’ is het volgens uitgeverij Luitingh-Sijthoff, dat de vertaling gelijktijdig met de oorspronkelijke Engelse versie op de markt brengt. „Winter komt er nog even niet aan”, schrijft Martin in het persbericht, „niet in 2018 tenminste”.

Wrang tussendoortje

Het is een leuk tussendoortje, maar ook een wrang tussendoortje voor de fanatieke lezers. De boeken hebben veel extra verhaallijnen ten opzichte van de tv-serie, maar inmiddels is de lijn van de serie ook deels afgeweken van de verhaallijn uit boeken. De kans wordt daarmee steeds groter dat de tv-serie afgelopen is voordat The Winds of Winter en het voorgenomen slotstuk van de cyclus, A Dream of Spring, verschenen zijn. Game of Thrones-scenaristen David Benioff en D.B. Weiss hebben eerder gezegd dat schrijver George R.R. Martin het lang niet altijd eens is met de richtingen die de serie inslaat, en het is onduidelijk wat dat betekent voor de boeken. „En nu ga ik weer verder met The Winds of Winter”, eindigde het communiqué van Martin.

Het boek verschijnt gelijktijdig in de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Mexico, Polen en Nederland en België. Van de Nederlandstalige vertalingen zijn volgens de uitgever gezamenlijk ruim 750.000 exemplaren verkocht. Wereldwijd zijn dat er ruim 70 miljoen.