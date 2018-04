Na diplomazwendel bleef ze aan, na diefstal van potjes crème vertrekt ze alsnog

Een filmpje waarop te zien is hoe Cristina Cifuentes zeven jaar geleden twee potjes anti-rimpelcrème uit een supermarkt probeerde te stelen, kostte de regiopresident van Madrid uiteindelijk de kop. De 53-jarige politica maakte haar aftreden woensdag zelf bekend. Premier en partijgenoot Mariano Rajoy sprak van „een juiste beslissing”.

De politieke toekomst van Cifuentes was de voorbije weken al onzeker. De regionale leider van de conservatieve Partido Popular bleek een mastertitel ‘regionaal recht’ in bezit te hebben, terwijl ze nooit aan colleges deel had genomen noch een eindscriptie had ingeleverd. Nadat uit onderzoek was gebleken dat ze de titel op onrechtmatige had verkregen, leverde ze die in. De verantwoordelijkheid schoof ze af op de leiding van de universiteit.

Cifuentes bleef ondanks kritiek van de oppositie zitten als regiopresidente van Madrid en stelde alleen af te zullen treden als Rajoy dat zou vragen. De premier hield haar de hand boven de hoofd en daarmee was het wachten op een debat over een motie van afkeuring, in mei.

De hele ‘zaak-Cifuentes’ kreeg echter een verrassende wending toen het rechtse medium OK Diario met een belastend filmpje uit 2011 naar buiten kwam.

Op de beelden is te zien dat Cifuentes, destijds vice-voorzitter van het regioparlement van Madrid, door een beveiliger van een supermarkt in Madrid gevraagd wordt naar het bonnetje van de potjes Olay Regenerist in één van haar tassen. Dat kan ze niet tonen. Als de gewaarschuwde politieagenten haar herkennen als kopstuk van de PP, wordt na telefonisch overleg besloten dat ze na betaling van de crème (circa 40 euro) de supermarkt door de achterdeur kan verlaten.

Het is nog niet duidelijk of er een strafrechtelijk onderzoek komt.

Met de affaire rond Cifuentes, die zelf lange tijd juist het imago van corruptiebestrijder genoot, komt regeringspartij PP opnieuw negatief in het nieuws. Het is extra pijnlijk voor de conservatieven omdat Cifuentes als vertrouweling van Rajoy gold en door sommigen zelfs als zijn mogelijke opvolgster werd gezien. In de laatste peilingen is de liberale burgerpartij Ciudadanos de PP voorbijgestreefd als grootste partij van Spanje.