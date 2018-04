Minstens vijftien doden bij oliebrand Atjeh

Bij een oliebrand in de Indonesische provincie Atjeh zijn woensdag minstens vijftien mensen om het leven gekomen. Veertig mensen raakten gewond, meldt Reuters. De brand in het dorp Pasi Putih in het oosten van de provincie ontstond woensdagochtend en is nog niet geblust.

De recent geslagen olieput overstroomde, waarna inwoners van het dorp de gelekte olie probeerden op te vangen. Wat de brand veroorzaakte is vooralsnog onduidelijk. Het is mogelijk dat iemand in de buurt van de put aan het roken was, zegt de lokale politie tegen Reuters. Vijf huizen brandden af.

De gewonden zijn naar een ziekenhuis in de provinciehoofdstad gebracht op enkele uren afstand. Minstens acht brandweerwagens werden ingezet om de brand te blussen. Ook staatsoliebedrijf Pertamina stuurde materieel. Op beelden van een Indonesische ambtenaar is een metershoge vlam te zien, terwijl burgers toekijken.

Data sementara 10 orang tewas akibat kebakaran tempat pengeboran minyak di Desa Diranto Panjang Perlak Kabupaten Aceh Timur. pic.twitter.com/usot1ucJ3V — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) April 25, 2018

De put was waarschijnlijk illegaal door dorpsbewoners aangelegd. Dergelijke ongereguleerde putten komen vaker voor in Atjeh, schrijft Reuters: de provincie is rijk aan grondstoffen.