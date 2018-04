Ministerie hield informatie over moskeeën achter voor gemeenten

Het ministerie van Sociale Zaken heeft vorig jaar informatie over moskeefinanciering achtergehouden voor gemeenten. In brieven aan de Tweede Kamer beweerde het kabinet dat die informatie wél werd gedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en Nieuwsuur.

Op 4 oktober 2017 stelde het kabinet in een Kamerbrief dat het lijsten met namen van moskeeën die in Koeweit of Saoedi-Arabië financiering hebben aangevraagd, inmiddels heeft „gedeeld met gemeenten” van de desbetreffende moskeeën. Dit bleek dus niet te zijn gebeurd. De informatie werd alsnog versneld met gemeenten gedeeld toen het ministerie van Sociale Zaken lucht kreeg van het onderzoek van NRC en Nieuwsuur. Binnen één dag, op 14 november 2017, werden gemeenten alsnog op de hoogte gesteld van de informatie die NRC en Nieuwsuur reeds hadden. Driekwart van de gemeenten die voorkomen op de lijsten was tot dat moment niet geïnformeerd, geeft Sociale Zaken nu toe.

Ongewenste beïnvloeding

De namen van de moskeeën waren door Koeweit en Saoedi-Arabië vertrouwelijk gedeeld met Nederland. Sociale Zaken zou de informatie op de lijsten vertrouwelijk doorgeven aan de gemeenten waar de moskeeën zijn gevestigd, zo werd de Tweede Kamer sinds de zomer van 2016 beloofd. Aan de hand hiervan moesten gemeenten de betrokken moskeeën bevragen over hun financiering en in de gaten houden of met het buitenlandse geld ook ongewenste beïnvloeding meekomt.

NRC en Nieuwsuur onderzochten een aantal gemeenten die op de financieringslijsten voorkomen, en ontdekten dat geen enkele gemeente op de hoogte was van de informatie op de lijsten. Zo wist Dordrecht niets over de 88.888 dollar die de Al Fath-moskee van Saoedi-Arabië ontving. De burgemeester van Geleen, waar een moskee is gevestigd die op zowel de Saoedische als de Koeweitse lijst voorkomt, kreeg hiervan ook niets te horen. Den Haag werd niet verteld dat de As Soennah-moskee op de lijst uit Saoedi-Arabië staat. Ook de gemeenten Zeist en Eindhoven, waar moskeeën staan die voorkomen op de lijst met financieringsaanvragen in Koeweit, kregen niets te horen.

Het ministerie van Sociale Zaken zegt in een reactie dat ze reeds was gestart met het vertrouwelijk informeren van gemeenten. Nadat was gebleken dat Nieuwsuur en NRC gemeenten hadden benaderd in november 2017, besloot het ministerie „de resterende gemeenten versneld te informeren op basis van de nog beschikbare (verouderde) informatie, om te voorkomen dat gemeenten via de media worden geïnformeerd”. Een woordvoerder zegt dat de Kamer niet onjuist is geïnformeerd.

Oude sociale werkplaats

Wat er kan gebeuren als gemeenten niet op tijd worden geïnformeerd, werd duidelijk in Geleen. De plaatselijke moskee had in 2013 geld aangevraagd in Saoedi-Arabië om een nieuw gebouw te kunnen kopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was hiervan op de hoogte, maar deelde de informatie niet met de gemeente Geleen. De gemeente wist dus van niets en schoot het moskeebestuur te hulp toen dat een nieuw onderkomen zocht. De gemeente verkocht haar oude sociale werkplaats, gelegen op een enorm complex, voor twee ton onder de getaxeerde waarde aan het bestuur van de moskee.

Inmiddels is de financiering onderwerp geworden van witwasonderzoek en voelen bezoekers zich bedreigd omdat de moskee een radicale koers is gaan varen. In een reactie erkent de gemeente Geleen dat ze via het Wsw-bedrijf betrokken was bij de verkoop van het moskeeterrein. „Met de kennis van nu zou dit ongetwijfeld geleid hebben tot een andere afweging”, aldus de gemeente.