Opgevoed: Mijn dochter eet te veel

Moeder: „Mijn dochter van 17 is een stevige jongedame. Figuurlijk: ze weet wat ze wil; ‘letterlijk’: ze is zeker tien kilo te zwaar. Dat resulteert in tranen in de paskamer als ze lingerie past.

„Ze heeft dit overgewicht nu vier jaar. Ze eet grotere porties dan haar broertje en zusje die qua bouw net twee asperges zijn.

„Thuis eten we gezond, ik kook iedere avond maaltijden met groenten. Ook ligt er fruit klaar. De koekjestrommel haal ik soms weg als ze alleen thuis is.

„Ze doet een opleiding waarbij ze iedere dag sport, maar ze is daardoor meer gaan eten, en nog dikker geworden. Ik vraag me af of ze eetverslaafd is. Soms vind ik ijs- en snoepwikkels op haar kamer.

„Ik heb lang gedacht: niet over praten, alleen maar het goede voorbeeld en vertrouwen geven. Het is een mooie meid. Maar als ze zo door eet, wordt het ongezond. Daarom hebben haar vader en ik recent onze zorgen geuit. Mijn man zei: ‘We krijgen ook opmerkingen over je gewicht van familie en vrienden’. Dat raakte mijn dochter (en mij!) heftig. Ik probeerde het leed te verzachten door mij neutraal op te stellen maar het kwaad was geschied. Ze was boos en sloot zich op in haar kamer. Hoe zorg ik ervoor dat dit onze moeder-dochter band niet schaadt?”

Bespreek het gezondheidsaspect

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog.

Marga Akkerman: „Als je wordt aangesproken door je ouders op je uiterlijk is dat zeker voor pubers bijzonder kwetsend. Voor de moeder-dochterband was het fijner geweest als moeder zich juist niet neutraal had opgesteld, maar haar man had onderbroken, en gezegd had: ‘Het gaat niet om je uiterlijk, je ziet er prachtig uit, maar we hebben zorgen over je gezondheid.’

„Breng het gesprek met uw dochter op het gezondheidsaspect van haar eetgewoontes. Ga samen naar de huisarts en laat die bepalen of er overgewicht is, en zo ja, haar glashelder uitleggen welke risico’s ze neemt. Want die zijn fors, en dat kan haar aan het denken zetten. Wat zou ze er zelf aan willen doen? Hoe kunt u haar steunen?

„Mochten deze eerste stappen niet genoeg verandering opleveren, dan is het raadzaam de huisarts te vragen om een verwijzing naar een psycholoog. Uw dochter voelt zich niet comfortabel als ze ziet hoe zwaar ze is, maar kennelijk stimuleert het haar niet om het aan te pakken. Een psycholoog kan haar daarbij helpen.”

Kies een vast moment om te praten

Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoog.

Liesbeth Groenhuijsen: „Wat mooi dat deze moeder nog mee mag lingerie kopen met haar 17-jarige. Dat zegt veel over de band die ze hebben.

„Ik vraag me af hoe neutraal dit onderwerp is voor beide ouders. Vader zou ik willen vragen om na te denken welke rol hij hierin kan spelen. Als hij zich teleurgesteld voelt, zijn dochter haar gewicht verwijt, gaat ze dat voelen. Dan zou hij veranderen van een steunende ouder in een ouder die zich schaamt. Terwijl ze haar vader zo nodig heeft. Een vader is de eerste belangrijke man in het leven van een vrouw, die zet de toon.

„Moeder moet het gesprek over overgewicht openmaken, want nu gaat het ondergronds, en dan gaat het stollen. ‘Ik zie aan je tranen in de paskamer dat jij ermee zit. Zullen we voor jou een diëtist zoeken die met pubers werkt?’ Kies een vast moment per week om het samen te hebben over hoe het gaat, en vaker niet. Dan kan moeder weer moeder zijn, en niet de diëtist.”