Oppositie bereidt zich voor op debat dividendbelasting

PvdA schermt met motie van wantrouwen

De oppositie neemt ondertussen al een voorschot op het debat. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher zinspeelt op een motie van wantrouwen. Rutte moet met een “ongelooflijk goed verhaal komen”, anders zou “het vertrouwen van de PvdA weleens kunnen ophouden”, zo zei hij in het Radio 1-Journaal. Dinsdag gaf Asscher al aan dat "de positie van de premier en van zijn derde kabinet in het geding is".

Enerzijds is Asscher boos over het beeld over het samenspel tussen het kabinet en multinationals dat uit de documenten naar voren komt. Anderzijds noemt hij het “onwaarschijnlijk” dat Rutte niet wist over het bestaan van de documenten.

Ook andere politici op de linkerflank reageren verbaasd:

jesseklaver Jesse Klaver €1,4 miljard per jaar weggeven aan het buitenland, terwijl je eigen ambtenaren het ten zeerste afraden. Wat bezielt dit kabinet? Hoe kun je zo overduidelijk grote multinationals verkiezen boven mensen? 24 april 2018 @ 21:01 Volgen

MarijnissenL Lilian Marijnissen Ik snap waarom Rutte deze documenten onder de pet wilde houden. Opnieuw wordt hij ontmaskerd als loopjongen van het groot kapitaal. 1,4 miljard van de Nederlandse belastingbetaler in de put om multinationals te dienen. #dividendbelasting 24 april 2018 @ 20:25 Volgen

PVV-leider Geert Wilders stelde dinsdag in de Kamer dat de premier wat hem betreft "alle geloofwaardigheid heeft verloren". VVD-fractievoorzitter Dijkhoff ging er maandag nog vanuit dat Rutte niet op de hoogte was van het bestaan van de memo's. Hij liet toen weten daar "begrip voor te hebben". Dat er onderhandelaars waren die de documenten lazen voordat ze minister werden begreep hij: "dat valt onder andere regels". Wel erkende Dijkhoff dat er "een rommelig beeld" is ontstaan over wie wat op welk moment wist.