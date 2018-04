In een druk cafeetje zit een stelletje naast me te genieten van een koffie. Wanneer ze beiden klaar zijn, schuift de jongen de kopjes aan de kant. Hij legt zijn handen op tafel, het meisje volgt. Voorzichtig vouwt hij zijn vingers in de hare. Ze kijken elkaar met verliefde ogen aan. Dan buigt hij zijn hoofd over de tafel naar haar toe en fluistert net iets te hard in haar oor: „Ik heb geen geld meer op mijn rekening.”

