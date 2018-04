Indiase goeroe tot levenslang veroordeeld wegens misbruik

De Indiase goeroe Asaram Bapu moet levenslang de gevangenis in, melden internationale persbureaus. Een Indiase rechtbank oordeelde woensdag dat de spiritueel leider schuldig is aan de verkrachting van een destijds zestienjarige volgeling.

Het meisje bezocht in 2013 met haar moeder een leefgemeenschap onder leiding van Bapu bij de stad Jodhpur. Zij kwam naar de ashram omdat ze bezeten zou zijn door boze geesten, die de spiritueel leider moest uitdrijven. Bij aankomst liet Bapu haar naar zijn persoonlijke vertrekken komen om haar te genezen. Hij verkrachtte haar in zijn kamer en dreigde haar te vermoorden als ze over het misbruik sprak.

De rechtbank stelde dat de goeroe schuldig is aan onrechtmatige opsluiting en verkrachting. Bapu ontkent de beschuldigingen en gaat in hoger beroep. Twee van zijn handlangers die bij het misbruik betrokken waren, zijn ieder tot twintig jaar cel veroordeeld voor criminele samenzwering.

Leermeesters berecht

De 77-jarige Bapu is de tweede goeroe in een jaar tijd die in India wordt veroordeeld voor machtsmisbruik en seksueel misbruik. In augustus vorig kreeg Gurmeet Ram Rahim Singh twintig jaar cel voor een dubbele verkrachting. Die veroordeling leidde tot gevechten tussen paramilitaire politie-eenheden en volgelingen van de goero, waarbij 28 doden vielen.

Het vonnis in de zaak tegen Bapu werd door een rechter uitgesproken in de gevangenis van Jodhpur, een stad in het noordwesten van India. Hij zit daar sinds september 2013 vast. Om te voorkomen dat opnieuw gewelddadige protesten zouden ontstaan, waren bij de gevangenis speciale veiligheidsmaatregelen getroffen. In Indiase steden waar de spiritueel leider veel volgelingen heeft, werden ook extra politieagenten ingezet. Bapu geeft leiding aan ruim tweehonderd spirituele communes in het hele land en heeft volgens zijn eigen website miljoenen volgelingen in onder meer India, de Verenigde Staten en Canada, schrijft persbureau AP.

Bapu staat samen met zijn zoon Narayan Sai ook nog terecht in een andere zaak, waarin twee zussen de mannen beschuldigen van seksueel misbruik.