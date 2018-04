De historische top tussen de Korea’s kent een ongewis resultaat

Noord-Korea krijgt erkenning als kernmacht

Beide leiders spreken de intentie uit om tot een vredesverdrag te komen. Noord-Korea is bereid om de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Zuid-Korea blijvend te accepteren. Kim staakt alle kernproeven en rakettesten definitief. De beide Koreaanse leiders komen met een verklaring waarin ze Trump oproepen om de nieuwe status van Noord- Korea als kernmacht te erkennen.

Dit zou voor Kim een gedroomde uitkomst zijn. Hij wil, expliciet of impliciet, erkenning voor Noord-Korea als volwassen kernmacht. Kim zei vorige week vrijdag op een belangrijk congres van de Koreaanse Arbeiderspartij dat Noord-Korea geen nucleaire- of rakettesten meer hoeft te houden, omdat het doel om nucleaire wapens te ontwikkelen was bereikt.

De kans dat hij die wapens nu eenzijdig zal opgeven, is erg klein. Kim wil eventueel praten over denuclearisering op de langere termijn. Dan gaat het om een denuclearisering waaraan ook andere landen zouden moeten meedoen. Dat zal waarschijnlijk vooral leiden tot eindeloze praatsessies.

Aan de andere kant is de kans dat Trump en Moon Noord-Korea als kernmacht accepteren zo goed als nihil. Zij zijn er juist op uit om het kernwapenarsenaal van Noord-Korea te vernietigen. Ook China en Japan zien dat het liefst. De kans dat zij Noord-Korea als kernmacht accepteren, is dan ook bijzonder klein.

Hereniging van de twee Korea’s

De beide leiders maken nieuwe, historische afspraken die uiteindelijk leiden tot een complete ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. Zuid-Korea kan niet voor Trump spreken, maar Trump laat weten dat hij in dat geval bereid is om de ruim 30.000 Amerikaanse manschappen uit Zuid-Korea terug te trekken. De wapenstilstand die in 1953 werd getekend, wordt omgezet in een officieel vredesverdrag. Hiermee komt de Koude Oorlog eindelijk definitief ten einde.

Ook deze uitkomst is niet erg waarschijnlijk. Wie zou dit nieuwe, herenigde Korea gaan leiden? Wat zou het gezamenlijke politieke systeem worden? Kim zal noch zijn politieke systeem, noch zijn leiderschap zomaar willen opgeven. De kans dat Moon dat doet, is zo mogelijk nog kleiner.

China zou zo’n uitkomst ook niet snel accepteren. Een nieuw, herenigd Korea zou eerder binnen de Amerikaanse dan binnen de Chinese invloedssfeer vallen. De wapenstilstand van 1953 werd mede ondertekend door China, dat in de Koreaanse oorlog aan Noord-Koreaanse zijde vocht. Die oorlog duurde van 1950 tot 1953. De deling van Korea is een directe uitkomst van die oorlog. Het is ook de vraag of Noord- en Zuid-Korea een vredesverdrag kunnen ondertekenen zonder daarbij China en de andere ondertekenaars van de wapenstilstand te betrekken.

In aanloop naar de top | Kim Jong-un ondergaat metamorfose: zijn menselijke kant wordt benadrukt De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een witte doktersjas aan. Hij is op bezoek in het ziekenhuis, waar twee Chinezen liggen die gewond raakten bij een groot busongeluk. Daarbij kwamen 36 mensen om. Kim toont zijn betrokkenheid door de hand van een slachtoffer vast te houden. Die menselijke kant van Kim zagen we tot nu toe maar zelden. Kim is meer de man die, zittend achter een bureau in de buitenlucht, kijkt naar een geslaagde kernproef. Ook zien we nu meer beelden van zijn vrouw als ‘first lady’. Kim zelf heeft geen sigaret meer in zijn handen, en hij lacht meer. Het lijken subtiele veranderingen op weg naar de top met Zuid-Korea van vrijdag. Er wordt gezegd dat hij lopend de grens tussen de beide Korea’s zal oversteken bij het begin van zijn bezoek. We weten ook wat hij waarschijnlijk zal gaan eten: rösti. Dat Zwitserse gerecht van geraspte aardappelen en kaas zou hem doen denken aan zijn jeugd in Zwitserland.

Ontspanning tussen de twee Korea’s

Er komt geen hereniging en geen vredesverdrag, maar Noord-Korea belooft wel om nooit meer nucleaire- en rakettesten uit te voeren. Er komen brede onderhandelingen over denuclearisatie en over terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Zuid-Korea. De economische sancties worden opgeschort.

Het zou heel goed kunnen dat de besprekingen vooral leiden tot een algehele ontspanning in de verhoudingen, zonder dat er al veel concrete toezeggingen worden gedaan. Zo zou de oorlogsdreiging dan voorlopig zijn afgewend en kan het oude stramien van eindeloos en vruchteloos onderhandelen weer in werking treden.

Een mogelijk groot verschil met vroeger is: Noord-Korea houdt zich aan zijn woord. Kim heeft namelijk geen kernproeven meer nodig: Kim heeft kernraketten die de Verenigde Staten kunnen bereiken en voelt zich afdoende beschermd tegen Amerikaanse pogingen tot regime change. Noord-Korea kan nauwere economische banden aangaan met Zuid-Korea en de VS. Daarmee ontsnapt het land meteen aan een te grote afhankelijkheid van China. En Noord-Korea wordt in de ogen van de buitenwereld een normaal land, met een normale leider.

De besprekingen tussen Kim en Moon mislukken

Die kans lijkt erg klein: beide kanten zullen in elk geval met resultaten willen komen, hoe beperkt die bij nadere beschouwing misschien ook zijn. Moon heeft gezegd dat hij zich vooral ziet als een verkenner die de besprekingen tussen Trump en Kim in mei of juni voorbereidt. Want de echt belangrijke topontmoeting is toch die tussen Trump en Kim.