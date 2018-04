Het Haags geheugenverlies

Wat is een herinnering? Wat is een ‘partijstuk’? Wat hoort er wel en niet in een formatiedossier? En wanneer ligt iets ‘ter tafel’?

Een woordenspel zonder einde – zo zou je het debat woensdag over het schrappen van de dividendbelasting kunnen omschrijven. Een debat ook waarin de Haagse politiek zich opnieuw niet van haar fraaiste kant liet zien. De belangrijkste vraag – hadden de coalitiepartijen tijdens de formatie toch documenten ingezien over de omstreden dividendbelasting? – werd voor de oppositie niet naar tevredenheid beantwoord.

De man voor wie het debat vooraf als zwaar werd getaxeerd, premier Mark Rutte, bleef overeind – mede door zijn onnavolgbare talent om te spelen met definities en formuleringen. Maar er was wel politieke schade, al was woensdag rond 22.45 uur nog niet duidelijk of er een motie van wantrouwen tegen Rutte ingediend zou worden – en welke oppositiepartijen deze zouden steunen.

De verdedigingslinie van de coalitie was vanaf het begin duidelijk. Tussen de formatiestukken die dinsdagavond openbaar werden gemaakt zat een bliksemafleider: een VVD-‘partijstuk’ dat was opgesteld door toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) en gebruikt werd door Rutte om de andere partijen over te halen tot het schrappen van de dividendbelasting. Er stonden vooral voordelen van afschaffing in opgesomd, terwijl uit de andere vrijgegeven stukken blijkt dat hier met name op het ministerie van Financiën grote twijfels over waren.

De ‘Wiebes-memo’ gaf alle coalitiepartijen de kans hun verhaal vol te houden dat ze al sinds november vorig jaar vertellen: ze hebben nooit, echt nooit, een ambtelijk stuk gezien over de dividendbelasting. Ja, er was natuurlijk die notitie van Wiebes, die hadden gezien, maar die valt in een andere categorie. „Dat stuk van mijn partij beoordeel ik echt anders,” aldus Rutte.

Actie ondernomen

De premier gaf toe dat hij de kwestie misschien anders had moeten aanpakken. Het was een „fout” dat hij niet meteen na de eerste ophef over de dividendbelasting, in november vorig jaar, „actie had ondernomen” en niet „een klap op de machine” had gegeven om te kijken of er echt geen stukken waren – zoals hij in debatten beweerde. Maar gelogen had Rutte niet, vond hij zelf: hij had het immers altijd over „herinneringen” gehad.

Vervelender was het debat voor Ruttes coalitiepartners. Ook zij verkondigen immers zes maanden lang „naar eer en geweten” dat ze geen memo’s hebben gezien tijdens de formatie. Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) kozen dezelfde verdediging als Rutte. Die memo’s, die hadden ze echt niet gezien - „met de hand op mijn hart”, aldus Segers. Maar de Wiebes-nota, ja, die hadden ze wel onder ogen gekregen. Alleen: daar had de oppositie eerder nooit specifiek naar gevraagd. Pechtold: „Daarvan had ik besloten: daar hoef ik niets over te zeggen.”

Pechtold en Segers hadden het moeilijk tegenover de oppositie. Klaver betichtte Pechtold van „kul” en „gezwam” en verweet hem dat hij als oppositieleider zijn eigen verdediging nooit geloofd had.

Maar de vervelendste avond had CDA-leider Buma. Hij pakte het als enige van de coalitie anders aan . De vrijgegeven stukken, zo zei hij meteen, had hij niet gelezen. En hij weigerde antwoord te geven op de vraag of hij ze nou wel of niet had gezien tijdens de formatie. Buma ging „niet meedoen met herinneringen opfrissen” omdat hij daarmee het debat zou „vervuilen”.

Verder verstrikt

Buma’s echte boodschap was: ik ga de gang van zaken rond de dividendbelasting niet verdedigen – dat mag Rutte lekker zelf doen. „Het is aan de premier om om te gaan met vragen van de Tweede Kamer. Ik ben verder gewoon Kamerlid.” Met die opstelling maakte Buma het zichzelf wel erg moeilijk. Naarmate de oppositie hem langer ondervroeg, raakte hij steeds verder verstrikt in zijn eigen woorden. Hij was niet consequent: zo wist hij te melden dat het ministerie van Economische Zaken het schrappen van de dividendbelasting wél belangrijk vond – iets wat te lezen viel in de stukken die hij niet had gelezen.

Buma sloeg bij tijd en wijlen zelfs wartaal uit, tot hilariteit van de zaal. „Ik weet … echt, ik kan zeggen: ik denk … het grappige is: ik denk het niet.” En even later: „Hoe de volgtijdelijkheid is op dagen, uren, minuten of seconden, ik kan het zo mooi niet maken; u zult het hiermee moeten doen.”

Het lukte de oppositie niet om Rutte echt vast te pinnen op een leugen. Dat gold wel voor zijn partijgenoot Wiebes, inmiddels minister van Economische Zaken, die afgelopen vrijdag nog had beweerd van geen enkele memo weet te hebben. Dat was de prijs die coalitie moest betalen voor het vrijgeven van diens ‘partijstuk’.

Toch bleef er wel een zweem van jokken en draaien hangen – ook rond premier Rutte. Zijn coalitie heeft nog geen enkel groot wetsvoorstel gelanceerd, maar ligt wel voortdurend onder vuur over haar geloofwaardigheid. Dat kan niet goed zijn voor het humeur in de Trêveszaal.