Filmoverzicht: slachtpartijen in Avengersfilm, sterk debuut over kinderwens

●●●●● La Holandesa: Roadmovie Hoofdrolspeelster Rifka Lodeizen heeft in ‘La Holandesa’ een gevoelige en tegelijk stoere uitstraling, waardoor de kijker onmiddellijk gelooft dat ze in staat is om er van het ene op het andere moment in haar eentje vandoor te gaan. Lees de recensie: Sterk debuut over rauwe kinderwens Regie: Marleen Jonkman. Met: Rifka Lodeizen, Cristóbal Farias, Guido Pollemans. In: 26 bioscopen

●●●●● Hobbyhorse Revolution: Documentaire Finse meisjes weigeren zich nog langer te schamen voor hun hobby – stokpaarden – in een aandoenlijke Finse docu. Lees de recensie: Op een stokpaard kun je de wereld aan Regie: Selma Vilhunen. In: 4 bioscopen

●●●●● Avengers: Infinity War: Superhelden Misschien wel te veel superhelden, maar toch een spannende, vermakelijke en zelfs ontroerende film. En niet alle helden overleven. ●●●● Lees de recensie: Massale slachtpartijen in op één na laatste Avengers-film

●●●●● De achtste dag: Documentaire ‘De achtste dag’ is een ijzersterke documentaire waarin de kopstukken van toen terugblikken op een cruciale week tijdens de kredietcrisis van 2008. Lees de recensie: Zó zijn pratende hoofden fascinerend Regie: Yan Ting Yuen en Robert Kosters. In: 21 bioscopen

●●●●● Have a Nice Day: Animatie ‘Have a Nice Day’ geeft een inkijkje in een ontworteld China bevolkt door kleine krabbelaars met grote dromen. Het decor en de schijnbaar terloopse, Tarantino-achtige dialogen lijken net zo belangrijk als de plot. Lees de recensie: Animatie vol Tarantino-dialogen en hebzucht Regie: Liu Jian. In: 13 bioscopen

●●●●● The Guernsey Literary Society: Romantisch drama Schrijfster Juliet moet kiezen tussen haar rijke aanbidder Mark en de arme boer met een goed hart Dawsey, in het gladde ‘The Guernsey Literary Society’. Lees de recensie: Gelikte zwijmelfilm met vleugje oorlogsleed Regie: Mike Newell. Met: Lily James, Michiel Huisman. In: 52 bioscopen

●●●●● De matchmaker: Romantische komedie Er komen in Nederland zoveel romantische komedies uit, dat een film die iets anders probeert al snel in gunstige zin opvalt; ‘De matchmaker’ is niet geforceerd hoofdstedelijk en hip, of campy uit emotioneel ongemak. Lees de recensie: Geweldige cast in wat oubollige romkom Regie: Jeroen Houben. Met: Ariane Schluter, Benja Bruijning, Eva van de Wijdeven, Loes Luca, Kasper van Kooten, Georgina Verbaan, Annet Malherbe. In: 122 bioscopen