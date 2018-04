Facebook lijdt geen grote schade door privacyschandaal

De kritiek die Facebook de afgelopen maanden aanhoudend ontving, lijkt geen weerslag te hebben op de financiële resultaten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het techbedrijf woensdag publiceerde. De omzet, grotendeels afhankelijk van adverteerders, groeide dit kwartaal van acht miljard dollar in 2017 naar bijna twaalf miljard in dezelfde periode van dit jaar. De winst nam met 63 procent toe tot bijna vijf miljard.

Facebook lag de afgelopen maanden onder vuur nadat bekend werd dat het omstreden databedrijf Cambridge Analytica de persoonlijke gegevens van 87 miljoen gebruikers kon inzien en misbruiken. Oprichter en directeur Mark Zuckerberg moest zich verantwoorden in het Amerikaanse Congres en veel adverteerders en gebruikers dreigden hun banden met Facebook te verbreken.

Aantal gebruikers

Dit laatste is niet terug te zien in de cijfers die het techbedrijf presenteerde. Het aantal actieve gebruikers groeide in een jaar met 13 procent en ook de inkomsten uit advertenties namen juist toe. In een verklaring zegt Zuckerberg dat zijn bedrijf te maken heeft met “moeilijke uitdagingen”, maar desondanks een “sterke start van 2018″ heeft gemaakt.

Zuckerberg kondigde eerder aan privacyrichtlijnen strenger te gaan reguleren. Hij wil onder meer de mogelijkheden voor bedrijven om persoonlijke data te gebruiken beperken. Hierdoor zou zijn platform minder aantrekkelijk kunnen worden voor adverteerders. Maar Facebook lijkt onaantastbaar. Het bedrijf domineert samen met Google de online advertentiemarkt. Verwacht wordt dat Facebook dit jaar bijna twintig procent van alle inkomsten uit digitale advertenties wereldwijd zal ontvangen.