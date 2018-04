‘Een nacht met mijn ex’ levert gezellige televisie op

Een mensenleven is niet meer dan een lange keten realityformats. Na je conceptie in De roze dolk val je in handen van De opvoeders, waarna je door Dream School nog net uit de goot wordt gevist, je First Date overleeft en zo in Temptation Island je eerste echte relatiecrisis beleeft, waarna er tegen alle verwachtingen toch nog Vier handen op een buik belanden. Je overleeft de medische rampspoed in Je zal het maar hebben, maakt een nieuwe start in Ik vertrek en na het faillissement van je Oezbeekse naturistencamping migreer je verder naar Helemaal het einde, ook al omdat je niet wilt meemaken dat thuis je Ouders uit de kast komen.

Wanneer je, hoogbejaard en der dagen zat, denkt eindelijk met rust gelaten te worden, gaat de bel. Helaas, het blijkt niet de verlossende man met de zeis, maar de cameraploeg van Met tachtigjarigen de wereld rond.

Je zou denken dat hier niets meer tussen past, maar BNNVARA zag ruimte voor Een nacht met mijn ex. Voormalige koppels krijgen voor één nacht de beschikking over een appartement met weids uitzicht over Rotterdam om te onderzoeken of de toekomst nog iets moois in petto heeft. Voor de romantische behoeften staat een fles Crémant d’Alsace klaar en de exen hebben de beschikking over een tweepersoonsbed – Temptation Island voor de beschaafde mens.

Dinsdagavond leverde het gezellige televisie op: de meeste exen probeerden aardig voor elkaar te zijn, waarbij het gesprek werd gestuurd door voorgedrukte vragen uit een doosje, die deden denken aan de teksten die je soms op theezakjes aantreft: „Heb je me gemist?”

Van de drie koppels in de uitzending hadden Natasja en Jeffrey het het minst gezellig met elkaar. In hun relatie was Jeffrey diep gekwetst geraakt, zozeer dat hij niet eens had gekeken toen Natasja in Temptation Island zat. (Ik verzin dit niet, misschien heeft ze als doel om in alle hierboven genoemde programma’s te fungeren - waar ik dan wel weer een überformat in zie.)

Natasja was de avond in Een nacht met mijn ex nog begonnen in een zeer wijd openvallende blouse. Al snel zat daar een grijze sweater overheen, terwijl ze het ene na het andere ijzige verwijt van Jeffrey over zich heen liet komen. Toen hij de vraag „Denk je weleens aan de gevoelens van anderen” moest stellen, gaf hij in één ademtocht zelf antwoord: „Totally not!”

Tussen Sascha en Mitchell begon het een stuk beter. Zij had Lola de fret meegenomen, het ooit gezamenlijke huisdier dat hij al twee jaar niet had gezien. Mitchell begon over hoe geweldig hun seksleven steeds was geweest en je zag zijn gedachten uitgaan naar een liefdesdoorstart of dan toch in elk geval naar dat tweepersoonsbed.

Maar Sascha wilde van hem weten waarom hij destijds was vreemdgegaan. Waarop Mitchell het Helemaal Totaal Volledig Verkeerde Antwoord gaf: „Technisch gezien was het geen vreemdgaan.” Niet veel later zei Sascha: „Nu ga ik alle kaarsjes uitblazen, net als onze relatie” en stapte Mitchell in zijn eentje de Rotterdamse nacht in.

Michael en Saar, het derde duo, haalde het ontbijt wel, wat alles te maken had met the hardest word, dat Michael als enige van de zes deelnemers over zijn lippen kreeg: sorry. Hij had Saar in de steek gelaten omdat hij niet kon omgaan met haar burnout.

Het leverde mooie scènes op, vol verlangen en angst – want Saar en Michael waren te gevoelig om niet te weten dat alles ook na een nacht met je ex weer mis kan gaan. Bij de aftiteling lazen we het gevreesde ‘gewoon vrienden’. Toch jammer.