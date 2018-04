Duitse muziekprijs afgeschaft na uitreiking aan ‘antisemitische’ rappers

De prestigieuze Duitse muziekprijs Echo is afgeschaft, maakte de organisatie woensdag bekend. Volgens het bestuur is de reputatie van de prijs “zo zwaar beschadigd dat een totaal nieuw begin nodig is”. In een verklaring schrijft het bestuur dat Echo geen “platform voor anti-semitisme, vrouwenhaat, homofobie of geweld” mag zijn.

Het besluit volgt op de ophef die in Duitsland ontstond nadat de omstreden rappers Kollegah en Farid Bang twee weken geleden een Echo in de categorie hiphop in ontvangst mochten nemen. In hun raps zeggen de mannen onder meer een nieuwe Holocaust te willen beginnen. In een ander lied zeggen ze een lichaam te hebben dat “strakker is dan dat van Auschwitz-gevangenen”. Zij ontvingen de prestigieuze prijs omdat hun album meer dan 200.000 keer was verkocht.

Rappers ontkennen Jodenhaat

Na de prijsuitreiking besloten verschillende prominente muzikanten hun Echo in te leveren. Volgens Daniel Barenboim, een beroemde Argentijns-Israëlische dirigent, getuigen de teksten van Kollegah en Farid Bang van antisemitisme, vrouwenhaat en homohaat. Hij betichtte de organisatie ervan commerciële belangen zwaarder te laten wegen dan “fatsoen en menselijkheid”.

Kollegah en Farid Bang hebben nog niet gereageerd op het afschaffen van de prijs. Eerder ontkenden de rappers antisemitisch te zijn en nodigden zij Joden uit hun concerten gratis bij te wonen.

Discussie over antisemitisme

Ook politici bemoeiden zich met de discussie. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zei op Twitter dat “anti-semitische provocaties geen prijzen verdienen”. Volgens hem moet Duitsland waken voor “het alledaags worden van antisemitisme”.

De discussie over antisemitisme laaide de afgelopen weken al eerder op in het land. Vorige week liep een 21-jarige man met een keppeltje door Berlijn, waarna hij werd aangevallen en mishandeld. Zijn belager schold hem uit voor ‘Yahudi’, Arabisch voor Jood. In de weken daarvoor kwamen bovendien meerdere berichten naar buiten van kinderen die ernstig geïntimideerd en zelfs mishandeld werden omdat ze joods zijn of zouden kunnen zijn. De Duitse Joodse Raad waarschuwde voor het dragen van een keppeltje in het openbaar.

‘Echoprijzen keren terug’

Bondskanselier Merkel sprak eerder deze week over “verschrikkelijke voorvallen”. Volgens de regeringsleider kampt Duitsland met een “nieuwe vorm van antisemitisme” sinds veel vluchtelingen en Arabieren zich in het land vestigden. Om deze ontwikkeling tegen te gaan is een speciale commissaris “ter bescherming van het joodse leven” aangesteld. Als steunbetuiging aan de joodse gemeenschap gingen woensdagavond duizenden Duitsers in het hele land de straat op met een keppeltje.

De Echoprijzen worden gezien als de Duitse variant van de prestigieuze Grammy’s. Het bestuur maakte woensdag bekend dat de prijzen in een andere vorm zullen terugkeren. Onder meer de benoemingscriteria zullen aangepast worden, zo leest de verklaring.