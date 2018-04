Driedubbele vergismoord schokt Mexico

Hoe riskant het in Mexico kan zijn op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn, bewijst het gruwelijke lot van Javier, Jesús en Marco, dat al dagen de Mexicaanse voorpagina’s domineert.

Drie studenten van de filmacademie in Guadalajara waren op 19 maart in de deelstaat Jalisco om een korte horrorfilm op te nemen in het buitenhuis van een tante. Dit huis werd, zonder dat zij het wisten, gebruikt als schuilplaats door een drugskartel en werd daarom in de gaten gehouden door leden van het rivaliserende Jalisco Nueva Generación-kartel.

Die ontvoerden de studenten, martelden en vermoordden hen, waarna hun lijken in zoutzuur werden opgelost. Deze week werden naast enkele lege jerrycans „biologisch materiaal” en bloedvlekken aangetroffen met het DNA van de vermiste studenten. Twee jonge mannen zit inmiddels vast, onder hen een rapper met de artiestennaam ‘QBa’, die in videoclips opschept over zijn gangsterleven.

De driedubbele moord – en de wijze waarop de lijken werden weggemaakt – schokt Mexico. Het door drugsgeweld (85 moorden per dag) murw gebeukte land is wel wat gewend. En ook het oplossen van lijken is niet nieuw: in 2009 werd Santiago Meza opgepakt, alias ‘El Pozolero’ (De stoofpotmaker). Deze huurmoordenaar van het Sinaloa-kartel zou zeker honderden leden van het Tijuana-kartel ‘gekookt’ hebben in olievaten vol bijtende soda.

De vergismoorden leidden niettemin tot nationale ophef door hun willekeur en wreedheid. „Woorden schieten te kort om de omvang van deze waanzin te begrijpen”, stelde de Oscarwinnende regisseur Guillermo del Toro, zelf afkomstig uit Jalisco, op Twitter. „Drie studenten zijn vermoord en opgelost in zuur. Het waarom is onvoorstelbaar, het hoe is angstaanjagend.”