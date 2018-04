Drie beloften die het kabinet niet nakwam

Het convenant

De moslimgemeenschap zou zélf gaan zorgen voor transparantie over de financiering van moskeeën. Dat schreef Asscher in december 2016 in een brief aan de Tweede Kamer. Alle grote koepelverenigingen van moskeeën „delen de visie van het kabinet” dat buitenlandse financiering ongewenste gevolgen kan hebben en willen daarom hierover afspraken vastleggen in een convenant, meldde de brief. Die boodschap was te rooskleurig. Van de vier koepels waren er toen twee vóór een convenant.

Toch wil Sociale Zaken op 28 november 2016 het convenant graag noemen in een brief aan de Kamer. Vlak voordat de brief wordt verstuurd, vraagt het ministerie of de koepels het hiermee eens zijn. „We horen graag voor 12:00 of jullie akkoord zijn met de passage”, vraagt een ambtenaar per e-mail. „Indien de bewoording ‘convenant’ erg zwaar ligt kunnen we het wijzigen in iets anders (letter of intent, memorandum van overeenstemming, etc.).”

Eén koepelorganisatie reageert afwijzend, de rest reageert niet. Toch gaat de brief uit.

Inmiddels zijn de gesprekken erover gestaakt. De koepels vinden dat zij worden onderworpen aan regels die niet voor christelijke of joodse instellingen gelden. De Tweede Kamer is vorige maand geïnformeerd over het mislukte convenant, pas nadat NRC en Nieuwsuur hierachter zijn gekomen en vragen hebben gesteld.