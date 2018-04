Comcast mengt zich in overnamestrijd Sky

Er heeft zich een tweede kandidaat gemeld in de overnamestrijd rondom het Britse televisienetwerk Sky. Het Amerikaanse Comcast heeft woensdag een bod van 22 miljard pond (ruim 25 miljard euro) gedaan op het concern. Sky heeft in reactie daarop de aanbeveling richting aandeelhouders om te kiezen voor een eerder bod van 21st Century Fox ingetrokken.

Met het bod waardeert Comcast, eigenaar van onder meer zender NBC en productiemaatschappij Universal Pictures, Sky op 12,50 pond per aandeel. Dat is 16 procent meer dan de 10,75 pond per aandeel die Fox, het concern van mediamagnaat Rupert Murdoch, overheeft voor het Britse televisienetwerk. Fox heeft momenteel al een belang van 39 procent in Sky en doet al sinds eind 2016 een poging om het bedrijf volledig over te nemen.

Murdoch heeft intussen laten weten dat Fox zich blijft inzetten om Sky over te nemen en dat hij “momenteel de opties bekijkt” om mogelijk een hoger bod te doen. Hij verwacht

“op korte termijn” met een aankondiging te komen.

Bezwaren mededingingsautoriteiten

Het concern bood eerder al aan om de nieuwsonderdelen van Sky straks te isoleren van de rest van het bedrijf. 21st Century Fox hoopt zo tegemoet te komen aan bezwaren van politici en mediawaakhonden in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Die vrezen de invloed van de miljardair die al verschillende Britse mediatitels in handen heeft. Zo zijn The Sun, The Times en The Sunday Times al in handen van Murdoch.

Lees hier ons eerdere bericht over de vrees van de CMA: Wordt Rupert Murdoch te invloedrijk?

Ook mededingingsautoriteiten houden de mogelijke overname met belangstelling in de gaten. Eerder al zei de Britse waakhond CMA dat met een overname een onwenselijke machtspositie voor Murdoch wordt gecreëerd waarbij hij een te groot deel van het nieuwsaanbod in handen krijgt. Hij zou zo in staat zijn de publieke opinie te veel te beïnvloeden.

Ook Disney onderdeel van overnamestrijd

Ondertussen heeft ook Disney zich in de overnamestrijd gemengd. Het bedrijf deed eind 2017 een bod van 49 miljard pond (56 miljard euro) op de productiebedrijven van Fox (waaronder de producent van The Simpsons). Murdoch zou dan overblijven met de nieuws- en sportonderdelen van Fox.

De Britse mededingingsautoriteit kijkt inmiddels ook naar deze deal. Mocht die groen licht geven, dan moet Disney ook een bod doen op Sky, zelfs als Fox er daarvoor niet in slaagt Sky over te nemen. Britse wetgeving verplicht bedrijven namelijk een overnamebod te doen op het moment dat ze meer dan 30 procent van een andere onderneming in handen hebben.

Lees hier onze analyse van de Disney-deal: Koopt Walt Disney Fox?

Sky heeft 22 miljoen klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en Italië. Het is het grootste televisienetwerk in Europa.