Advies: niet meer dan 1.500 grote grazers in Oostvaardersplassen

Er moeten veel minder edelherten, paarden en runderen worden gehouden in de Oostvaardersplassen. Bovendien moeten er veel meer bosschages worden aangelegd, waar de dieren beschutting kunnen vinden. Dat stelt een commissie onder voorzitterschap van voormalig staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) in een advies dat woensdag is aangeboden aan de provincie Flevoland.

Er is in de Oostvaardersplassen ruimte voor maximaal 1.500 dieren, meent de commissie. In de komende twee jaar moet het aantal zelfs worden teruggebracht tot 1.100 dieren. Dat biedt de provincie en beheerder Staatsbosbeheer de mogelijkheid om de aangetaste graslanden te laten herstellen, en een noodzakelijke herinrichting door te voeren, zoals de aanleg van meer beschutting.

Er leven op dit moment nog 2.260 edelherten, konikpaarden en heckrunderen in het gebied. Voorafgaand aan de afgelopen winter waren er nog 5.200 dieren. Veel dieren overleefden de winter niet, en zij werden in meer dan 90 procent van de gevallen afgeschoten.

Onoverkomelijk dierenleed

Afgelopen maanden is veel te doen geweest om het lot van de dieren in het gebied. Actievoerders protesteerden tegen het niet bijvoeren van de dieren, wat zij zagen als onoverkomelijk dierenleed.

De onvrede over het beheer bestaat al even lang als de Oostvaardersplassen zelf, in de jaren zestig en zeventig ontstaan op wat ooit bestemd was als industriegebied tussen Lelystad en Almere. Maar altijd waren er internationale deskundigen die stelden dat het niet onverantwoord is dieren in volledige vrijheid te houden, mits ze worden gevrijwaard van ondraaglijk en onnodig lijden. De commissie Van Geel stelt nu dat niet alle adviezen van een eerdere internationale commissie zijn uitgevoerd. Zo is het natuurgebied niet uitgebreid, en ook is er minder beschutting aangeplant dan afgesproken, aldus het advies.