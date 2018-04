Adrie Koster wordt nieuwe coach Willem II

Adrie Koster is de nieuwe hoofdtrainer van Willem II. Hij gaat vanaf het seizoen 2018-2019 aan de slag, laat de Tilburgse club woensdagavond weten. Hij heeft een contract voor een jaar.

Koster (63) volgt Erwin van de Looi op, die vorige maand per direct opstapte als coach nadat supporters hun onvrede hadden geuit over tegenvallende resultaten van de club. Van de Looi had in januari al laten weten dat hij zijn contract bij Willem II niet zou verlengen. Nu is Reinier Robbemond interim-trainer van de ploeg. Robbemond had eerder aangegeven als hoofdtrainer te willen aanblijven, maar het bestuur van de club koos uiteindelijk voor Koster.

Koster is een bekende van Willem II: hij debuteerde daar in 1990 als coach in het betaald voetbal. Als speler was hij daarvoor actief geweest bij Roda JC en PSV. In zijn loopbaan als hoofdtrainer heeft hij ook gewerkt voor Excelsior, Ajax en Jong Oranje.

Willem II staat op nummer 14 in de ranglijst. Daarmee is handhaving in de Eredivisie veilig gesteld.