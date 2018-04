Zeker achttien doden bij brand in Chinese bar

Bij een brand in een karaokebar in het zuiden van China zijn dinsdag zeker achttien mensen omgekomen en raakten vijf mensen gewond. Een 32-jarige man is opgepakt op verdenking van brandstichting. Dat maakte de politie bekend via Weibo, de Chinese variant van Twitter, aldus persbureau Reuters. Hij zou volgens Chinese media inmiddels hebben bekend.

De brand brak kort na middernacht uit in de stad Qingyuan. De politie ging al snel uit van brandstichting en loofde een beloning uit van 200.000 yuan (bijna 26.000 euro) voor informatie die zou leiden tot aanhouding van de verdachte. De man zou met een motor de enige uitgang van de karaokebar hebben geblokkeerd, waarna hij het gebouw in brand stak. De verdachte raakte zelf ook gewond.

De regels voor brandveiligheid worden in veel gebouwen in China niet nageleefd, waardoor branden met een dodelijk afloop er relatief vaak voorkomen. In februari kwamen er nog achttien mensen om het leven toen er brand uitbrak in een massagesalon in het oosten van het land. Een half jaar daarvoor vielen er zeker negentien doden bij een brand in een appartementencomplex. In 2013 kwamen er zeker 112 mensen om het leven bij een brand op een pluimveebedrijf in Dehui, in het noordoosten van China.