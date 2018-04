Werkgevers streek-ov naar rechter om staking te voorkomen

De werkgevers in het streekvervoer spannen een kort geding aan om een staking tegen te houden. De vakbonden FNV en CNV willen met een staking in het streekvervoer op 30 april en 1 mei druk uitoefenen op cao-onderhandelingen. Hierdoor dreigt er 48 uur lang geen streekbussen of regionale treinen te rijden. NS-treinen rijden wel.

Het ultimatum voor de onderhandelingen verliep maandagnacht. Vakbond FNV wilde concrete toezeggingen van de werkgevers over het verminderen van werkdruk, maar kreeg die niet. De staking staat gepland aan het begin van de meivakantie en is volgens de werkgevers “maatschappelijk ontwrichtend”. Fred Kagie, voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer, zegt:

“Onze luchthavens zijn dan niet bereikbaar. Een dagje uit naar de Keukenhof of de Efteling zit er voor veel mensen niet in.”

De streekvervoerders willen met het kort geding meer tijd afdwingen om een zorgvuldig besluit te nemen over eisen van de vakbonden. “Wat mij betreft geeft de rechter een termijn om daar inhoudelijk op te reageren.” Het kort geding wordt aangespannen namens streekvervoerders Arriva, Connexxion, EBS, Keolis en Qbuzz. Wanneer is nog onbekend.

Geen vertrouwen

In januari staakten delen van het streekvervoer ook uit onvrede over te hoge werkdruk. Daarna werd een onderhandelingsresultaat “smalend” verworpen door de achterban van de vakbond, zegt FNV-bestuurder Wilfred Jonkhout. “De afspraken lieten te veel vrijheid aan de werkgevers, maar het benodigde vertrouwen daarvoor is er niet.”

De werkgevers kregen van de vakbonden nog een week om naar aanvullende eisen te kijken: die periode verliep maandagnacht. Er werken 12.000 werknemers onder de cao Streekvervoer.

De hoge werkdruk zorgt volgens Jonkhout voor een hoog ziekteverzuim en is uiteindelijk niet in het voordeel van de reiziger: “Een rit van 30 minuten moet tegenwoordig in 27 minuten. Pauzes worden overgeslagen en er wordt te hard gereden. Onze leden zeggen dat het niet meer kan.”

Stadsvervoer

Het stadsvervoer in Den Haag (HTM) en Amsterdam (GVB) staakt niet. In Rotterdam rijdt ook het stadsvervoer van RET, maar niet de regionale buslijnen van RET.