Vrijspraak voor valse bommelding op trein Oldenzaal

Een man uit Malta die vorig jaar met een alarmerend telefoontje aan de klantenservice van NS een trein wist stil te zetten, is dinsdag door de rechtbank in Almelo vrijgesproken van het doen van een valse bommelding. De rechters oordeelden dat Steven S. (45) zich evenmin schuldig heeft gemaakt aan bedreiging. Het Openbaar Ministerie wilde juist dat S. vier maanden de cel in ging.

S. waarschuwde op 28 december de NS-klantenservice voor zijn vriendin, die in de internationale trein vanuit Amsterdam naar Berlijn zat. “Ze is zeer, zeer gevaarlijk”, zei hij. “Ze is geradicaliseerd en bereidt een aanval voor.” De vrouw zou bovendien een briefje hebben achtergelaten waarop stond dat ze van plan was “iedereen in Europa te vernietigen”.

De trein werd vanwege de melding onmiddellijk stilgezet en ontruimd op station Oldenzaal. De politie meldde al snel dat er sprake was van “een mogelijk gevaarlijke situatie” in het voertuig. De hulpdiensten rukten in groten getale uit en richtten een speciale commandopost in, terwijl een explosievenexpert met een speurhond de trein doorzocht. De zoektocht leverde niets op: er bleek geen bom aan boord.

Geen expliciete bomdreiging

S. heeft volgens de rechtbank geen valse bommelding gegaan, omdat hij in zijn gesprek met de klantenservice nooit expliciet over bommen of ontploffingen heeft gesproken. Justitie vond dat S. niettemin de indruk wekte dat er een explosief in de trein lag, maar daar gaan de rechters niet in mee. S. heeft ook niemand bedreigd. De treinpassagiers hebben zich niet onveilig gevoeld, aldus de rechtbank. Ze hoorden pas achteraf dat er een bommelding was gedaan - in de trein werd omgeroepen dat er een seinstoring was.

Al twee dagen na de melding gaf S. toe dat hij alles had verzonnen. Hij meldde zich toen zelf bij de politie. De Maltees vertelde dat hij de nacht voor het incident ruzie had gekregen met zijn vriendin, met wie hij in Amsterdam op vakantie was. Ze was boos geworden omdat S. zich te buiten was gegaan aan alcohol en drugs. Uit woede stapte ze vervolgens op de trein naar Duitsland. Hallucinerend van de drugs bedacht S. naar eigen zeggen het telefoontje aan de klantenservice als plan om zijn vriendin terug te krijgen.

Vanwege de vrijspraak hoeft S. ook niet de 20.000 euro boete te betalen die het OM had geëist. NS wilde een schadevergoeding van 1.700 euro krijgen van de Maltees. Daarvoor moet het bedrijf nu een beroep doen op de civiele rechter.

Correctie (24 april 2018): in een eerdere versie van dit bericht stond dat de stilgezette trein een ICE was. Dat klopt niet. Hierboven is de bewering weggehaald.