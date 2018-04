Winter 2012. In het vliegtuig terug van een ijskoud weekendje Stockholm houdt mijn buurjongen me hardnekkig aan de praat. Blond, petje op, dure gadgets. Ik ben deejay, zegt hij, ik ben beroemd. Jaja, zeg ik. Echt, zegt hij, net op het vliegveld hoorde je een nummer van mij. Ja hoor, zeg ik. Hij geeft het op en de rest van de vlucht praten we gemoedelijk over van alles en nog wat. Hij blijkt aardig, een verlegen, vroegwijze jongen. Afgelopen vrijdagavond zie ik opeens zijn gezicht op tv. Avicii. Och nee. Hij zat dus niet te pochen.

