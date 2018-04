Verdachte moord Mexicaanse journalist gearresteerd

De Mexicaanse politie heeft maandag een verdachte opgepakt voor de moord op misdaadjournalist Javier Valdez Cárdenas, meldt de minister van Binnenlandse Zaken Alfonso Navarette op Twitter. De man, die bekend staat als El Koala, bevond zich in de stad Tijuana, net onder de grens met de Verenigde Staten. Volgens de Spaanse krant El País is de politie nog op zoek naar twee andere verdachten. El Koala zou deel uitmaken van een criminele organisatie.

Vorig jaar werd Valdez Cárdenas met twaalf kogels doodgeschoten in de stad Culiacan. Kort voor zijn dood bracht hij het boek Narcoperiodismo, vrij vertaald ‘drugsjournalistiek’, uit. Hierin beschrijft hij de risico’s die journalisten in Mexico nemen als ze schrijven over drugs, bendes en georganiseerde misdaad.

Heldhaftige journalistiek

Mexico is een van de gevaarlijkste landen voor journalisten; in de afgelopen twee jaar werden er zeker 22 journalisten vermoord in het land. Mensenrechtenorganisaties hebben de regering diverse keren verzocht om meer te doen aan de bescherming van journalisten en de media.

Valdez Cardénas was een van de bekendste journalisten in Mexico. Hij won verscheidene prijzen met zijn reportages over de drugsoorlog in zijn thuisland. In 2011 ontving hij de International Press Freedom Award voor zijn “heldhaftige journalistiek”.