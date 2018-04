Tijd voor MAX trekt ouder en kleiner publiek dan DWDD

Boswachter André komt op maandag met natuurnieuws, deze week over de bijentelling. Dokter Ted meldt dinsdag de kwaal van de week, dit keer hersenvliesontsteking. En dan komt oud-voetballer Arie Haan (69) ook nog vertellen over zijn boek Terug naar Finsterwolde. De dagelijkse talkshow Tijd voor MAX neemt zes weken lang op NPO 1 de plaats in van De Wereld Draait Door (DWDD). Na drie weken maken we de tussenbalans op: hoe doet de vervanger het ten opzichte van DWDD?

Voor de kijkcijfers is het een achteruitgang. Het programma trok in de eerste twee weken (3-16 april) gemiddeld 871.000 kijkers. In diezelfde periode vorig jaar trok DWDD 1,2 miljoen kijkers. Dat is een verlies, vooral omdat een tv-programma in de vooravond wordt geacht kijkers aan de zender te binden voor de rest van de avond. Daar staat tegenover dat het binden van de kijker voor een hele avond minder belangrijk wordt, nu het traditionele tv-kijken langzaam terrein verliest aan online video kijken op zelfgekozen tijdstippen.

Driekwart kijkers NPO 1 is boven de vijftig

De gemiddelde leeftijd van de kijkers is ook omhoog gegaan, van 58 jaar naar 65 jaar. Dat is een probleem omdat de publieke omroep NPO een relatief oud publiek heeft en volgens de prestatieovereenkomst met het ministerie van OCW meer jongeren zou moeten trekken. Ruim driekwart van de NPO 1-kijkers is boven de 50 jaar. Dat ligt niet alleen aan de NPO, jongeren keren zich in het algemeen af van de traditionele televisie, maar het dagelijks op primetime programmeren van een ouderenprogramma zal daarbij niet helpen.

Op andere gebieden trekt de talkshow van MAX wel een breder publiek dan DWDD, zoals de publieke omroep dat behoort te doen. DWDD trekt relatief veel hoger opgeleiden (45 procent), Tijd voor MAX trekt, wat dit betreft, een mooie dwarsdoorsnee van de bevolking. De regionale spreiding is niet opvallend anders, hoewel Tijd voor MAX minder kijkers trekt in de drie grote steden.

Kuierend praatprogramma

Wat betreft het aantal woorden per seconde is het een hele omslag. Het lichte, kuierende praatprogramma voor vijftigplussers, gepresenteerd door Martine van Os en Sybrand Niessen, is eigenlijk bedoeld voor de late middag. Hoewel Tijd voor MAX voor de gelegenheid wel wat verhipt is, blijft het verschil in sfeer groot. De agitatie die DWDD kenmerkt is ver weg. Er zijn meer gasten die vaker onderbroken worden door filmpjes, maar de gesprekken zijn minder strak. Het doelgerichte van DWDD, dat vermoeiend kan zijn, ontbreekt hier. Je zou kunnen zeggen dat DWDD van alle gasten wil laten zien hoe bijzonder ze zijn, terwijl Tijd voor MAX het liefst laat zien hoe gewoon de gasten zijn.

Tijd voor MAX moet het gat vullen dat is ontstaan nu DWDD eerder op vakantie is gegaan, en de vervangende nieuwe talkshow van Margriet van der Linden nog niet klaar is. Dat nog naamloze programma, waarin Van der Linden „op haar eigen verrassende, uitgesproken en grappige wijze” het nieuws van de dag gaat bespreken, begint op 14 mei. Haar talkshow wordt gemaakt door producent Human Factor, bekend van Zondag met Lubach. De NPO wil dat de twee programma’s elkaar gaan afwisselen. DWDD zal voortaan slechts zes maanden per jaar op tv zijn. De andere zes maanden vult Van der Linden. Deze constructie is bedacht omdat Matthijs van Nieuwkerk, presentator van DWDD, kortere seizoenen wil draaien.

Met medewerking van tv-recensent Arjen Fortuin.