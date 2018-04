Sleutelrol voor Wiebes en lobby Unilever bij afschaffing dividendbelasting

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) speelde tijdens de kabinetsformatie een sleutelrol bij het besluit om de dividendbelasting af te schaffen. Zo stelde Wiebes, op dat moment nog staatssecretaris van Financiën, namens de VVD een document op om de andere partijen te overtuigen tot afschaffen. Afgelopen vrijdag zei Wiebes nog dat hij tijdens de formatie geen enkel stuk gezien had over de dividendbelasting.

Dat blijkt uit de stukken die het kabinet dinsdagavond laat heeft vrijgegeven. Hieruit blijkt ook dat Wiebes een persoonlijk gesprek heeft gehad met Unilever-topman Paul Polman waarin afschaffing van de dividendbelasting ter sprake kwam.

Uit de documenten wordt duidelijk dat het kabinet veelvuldig en herhaaldelijk overlegde met multinationals Unilever en Shell, die graag afwilden van de dividendbelasting. Voor deze bedrijven was afschaffing „doorslaggevend” voor een besluit om hun hoofdkantoren in Nederland te houden of naar Nederland te verplaatsen, zo staat in één van de ambtelijke notities. Bij het besluit, vorige maand, om het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam te verplaatsen, ontkende Unilever nog dat dit voorgenomen besluit van het kabinet een rol speelde.

Tegenover de oppositie die sinds de installatie van Rutte III grote kritiek heeft op de afschaffing van de dividendbelasting – een ‘cadeautje’ van 1,4 miljard aan buitenlandse beleggers – heeft premier Rutte nooit willen zeggen vanuit welke bedrijven op deze maatregel is aangedrongen. Vertegenwoordigers van Unilever en Shell hebben bij een hoorzitting in de Tweede Kamer wel erkend geregeld contacten met Den Haag te hebben gehad, en dat hun wens voor afschaffing van de dividendbelasting al jarenlang bestaat.

Premier Rutte schrijft in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer dat het intere „partijdocument” van Wiebes formeel niet tot het formatiedossier behoort, maar dat hij „het stuk” wel heeft gebruikt in „informele bilaterale gesprekken” met zijn medeonderhandelaars van CDA, D66 en ChristenUnie. Ook de leiders van deze partijen hebben in de afgelopen maanden steeds stellig beweerd geen herinneringen te hebben aan memo’s over de dividendbelasting tijdens de formatie.

Het advies van Eric Wiebes lijkt uiteindelijk vrij integraal in het regeerakkoord te zijn gekomen. Hij zet in de ongedateerde VVD-memo drie varianten op een rij „tegen belastingontwijking en naar een aantrekkelijker vestigingsklimaat”. De derde variant lijkt zijn voorkeur te hebben: een combinatie van het afschaffen van de dividendbelasting, zonder verhoging van de vennootschapsbelasting, terwijl er een bronheffing wordt ingevoerd op rente en royalty’s die naar het buitenland vloeien. Daarmee wordt een einde gemaakt aan de omstreden doorstroompraktijk die via Nederlandse belastingconstructies al decennia bestaat.

Lees ook: Mark Rutte is de onbetwiste meester van het woordenspel. Voor iedere situatie heeft de premier een setje trucs voorhanden. Hij zal ze hard nodig hebben bij de verantwoording over de dividendbelasting.

Ambtenaren van Financiën hadden Wiebes ook gewaarschuwd dat afschaffing van de dividendbelasting zónder invoeren van bronheffing op rente en royalty’s schadelijk zou zijn voor Nederland als belastingparadijs.

Verder blijkt uit de stukken dat ambtenaren van het ministerie van Financiën serieuze twijfels hadden over het gunstige effect van het schrappen van de dividendbelasting. „De conclusie dat de afschaffing van de dividendbelasting gunstig is voor het investeringsklimaat kan dan ook niet getrokken worden”, staat in een memo van de directeur Belastingen op 28 april 2017. Dat was wél het belangrijkste argument dat premier Rutte bij de eerste debatten over de dividendbelasting eind vorig jaar aanvoerde.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met premier Rutte over de vrijgegeven documenten. Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat er toch interne stukken waren over het besluit om de dividendbelasting af te schaffen. Dit bleek uit een afwijzing van een beroep de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA).