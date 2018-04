Pro-Russische krant blijkt van Brabantse bioboer tegen ‘de joodse elite’

Het nieuws in het kort: De voorbije weken werd in Nederland een pro-Russische krant verspreid waarvan de geldschieter geheim werd gehouden.

Uit onderzoek door NRC blijkt de financier een Brabantse bioboer te zijn die eerder in het nieuws kwam door steunbetuigingen aan Vladimir Poetin, op billboards langs snelweg A4.

te zijn die eerder in het nieuws kwam door steunbetuigingen aan Vladimir Poetin, op billboards langs snelweg A4. Op internet blijkt deze geldschieter zich anoniem in antisemitische bewoordingen uit te laten over een joodse elite in Israël en de VS die verantwoordelijk zou zijn voor 9/11 en diverse oorlogen die de Amerikanen voerden.

die verantwoordelijk zou zijn voor 9/11 en diverse oorlogen die de Amerikanen voerden. De man ziet het Rusland van Vladimir Poetin als natie die kan voorkomen dat de ‘joodse neocons’ definitief hun wereldheerschappij vestigen.

In oktober 2011 staat er op de Grote Markt in Breda één iglotent als onderdeel van de wereldwijde Occupy-protesten tijdens de kredietcrisis. Voor de tent staat Hugo Jansen, teler van biologische maïs uit het West-Brabantse Ossendrecht.

Waar op het Beursplein in Amsterdam honderden demonstranten tegelijk kamperen, gaat Jansen in Breda moederziel alleen de discussie met voorbijgangers aan. Het levert hem een interview op met de regionale krant BN DeStem.

Deze Hugo Jansen (66), die lokaal in 1990 al enige bekendheid verwierf als activist tegen de komst van een bedrijventerrein, is ook de financier van een pro-Russische krant die de voorbije weken werd verspreid in Nederland, blijkt uit onderzoek van NRC. De initiatiefnemers van de krant poogden hun geldschieter geheim te houden.

6.500 euro

De Andere Krant, die tientallen vrijwilligers van de stichting KnowledgeMatters in treinen, winkels en brievenbussen verspreidden, zet de Russische president Vladimir Poetin in het zonnetje, vertelt de Russische versie van de annexatie van de Krim, de militaire bemoeienis in Oost-Oekraïne en de oorlog in Syrië. Westerse politici krijgen er juist van langs. Ze zouden Islamitische Staat steunen, premier Rutte zou niet geïnteresseerd zijn in de waarheid over MH17 en Nederlandse opiniemakers zouden aansturen op een oorlog met Rusland. Het Russische staatspersbureau TASS omschreef het initiatief als „de krant die vertelt over de echte situatie in Rusland”.

De drukkosten van de krant bedragen volgens de initiatiefnemers 6.500 euro. Een anonieme ‘zakenman’ zou garant staan voor het geval een crowdfundingsactie te weinig oplevert.

Die zakenman blijkt dus nu de succesvolle bioboer Jansen, die ook een agrarisch bedrijf in Nieuw-Zeeland bezit. Jansen blijkt in 2015 en 2017 ook bijeenkomsten in De Balie in Amsterdam te hebben gefinancierd waar de westerse media het moesten ontgelden en de rol van Rusland in het geopolitieke spel werd geprezen. Sprekers waren onder meer voormalig hoogleraar en oud-NRC-correspondent Karel van Wolferen en publicist Joost Niemöller.

Pseudoniemen

Wat de organisatoren van deze avonden volgens Jansen niet wisten is dat hij er behalve een pro-Russische agenda nog een hele andere agenda op nahoudt. Veel kwaad in de wereld wordt volgens Jansen namelijk veroorzaakt door een joodse elite die het voor het zeggen heeft in de Verenigde Staten en daar de belangen van Israël dient. Het zou gaan om veelal joodse neoconservatieve politici die na ‘9/11’, een ramp die zij volgens Jansen zelf hebben veroorzaakt, de macht grepen in de VS en er nog altijd de dienst uitmaken.

Jansen heeft tegen NRC bevestigd dat hij de persoon is achter pseudoniemen als ‘Jan Verheul’ en ‘Johan Vermeulen’ die behalve op zijn persoonlijke blog veelvuldig zijn te vinden op sites als ‘BlikopNOSJournaal’, ‘Joop’ en ‘Zaplog’.

Over pro-Israëlische demonstranten schrijft Jansen: „Ze weten niet dat hun zionisten in de gedaante van de ‘neocons’ in de laatste vijftien jaar het leven van honderd miljoen mensen hebben vernietigd.” De Amerikaanse inval in Irak, de oorlogen in Afghanistan, Libië en Syrië, ze zouden allemaal zijn veroorzaakt door een joodse elite om vijanden van Israël te bestrijden. Ook het uitbreken van de kredietcrisis, waar hij namens Occupy tegen demonstreerde, wijt hij aan deze joodse ‘neocons’, met grote belangen in het bankwezen.

‘De media’ hebben ze ook in hun macht. „Joodse ‘Masters of Discourse’ bezitten de Media en besturen op die manier ons denken”, schrijft Jansen op zijn blog. De avonden in De Balie hadden titels als ‘Voeren de media ons ten oorlog’ en ‘De rol van de westerse media en de geopolitieke belangen in het conflict in Oekraïne’.

‘Russia stopped Hitler’

Jansen ziet het Rusland van Vladimir Poetin als natie die kan voorkomen dat Israël en haar joodse handlangers in de VS definitief hun wereldheerschappij vestigen. „De vraag is alleen waarom de neocons Rusland niet hebben genuked toen Rusland op z’n zwakst was (overgang Jeltsin-Poetin), nu zijn ze te laat en kunnen ze hun 100-jarige wereldhegemonie op hun buik schrijven”, aldus zijn blog. Tegen de Volkskrant zegt Jansen in 2017 onder zijn eigen naam: „Wie denkt dat Rusland de agressor is kijkt de verkeerde kant op.”

Hij dankt deze publiciteit aan andere pro-Russische acties die hij organiseerde. Zo gaat in het voorjaar van 2017 op Russische sociale media een foto rond van een aanhangwagen langs een Nederlandse snelweg met daarop de tekst: ‘Russia stopped Hitler, not America! 26.000.000 Russians died. Spasiba!/thanks!’. BN DeStem weet te achterhalen wie de aanhanger het West-Brabantse weiland in reed: Hugo Jansen uit Ossendrecht. Wanneer de Amerikaanse president Donald Trump in mei 2017 de NAVO bezoekt in Brussel rijdt Jansen zijn vrachtwagen naar het Atomium daar. ‘Neocons want war with Russia. Stop them Donald!’, staat er in grote witte letters op de aanhanger.

Huwelijk loopt op de klippen

Jansen komt tot zijn conclusie over de almachtige joodse elite nadat zijn huwelijk met de Russische Tatjana in 2007 op de klippen loopt en hij zich in zijn vrije uren online verdiept in het ontstaan van de kredietcrisis. Tegen BN DeStem vertelt Jansen „zeker dertig uur per week” op internet naar krachten te speuren die bepalen wat er gebeurt in de wereld.

Zijn commentaren richten zich ook op joden in het algemeen. „Ik toon aan dat de joden veel meer bloed aan hun handen hebben dan de islamieten”, schrijft hij op zijn blog.

En „u heeft wel een beetje gelijk dat ik joodse mensen voor heel veel boosaardigheden verantwoordelijk houd”, aldus Jansen op de website van journalist Stan van Houcke, die zijn pseudoniem Jan Verheul daar antisemitisme verwijt. Opmerkelijk genoeg is diezelfde Van Houcke auteur van een artikel in De Andere Krant. Van Houcke zegt in een reactie niet te hebben geweten wie de krant financiert. „Ik ben journalist. Ik schrijf stukken. En ik bemoei me totaal niet met de financiering.”

‘IS een creatie van VS’

Tijdens een van de avonden in De Balie ontmoet Jansen de Nederlandse freelance journalist Eric van de Beek. Hij is de eindredacteur van de pro-Russische krant. Van de Beek is volgens Jansen dan op de hoogte van Jansens denkbeelden over de joodse invloed in de wereld, maar Van de Beek zou daar zelf niet in hebben geloofd. Van de Beek wil niet reageren.

Volgens Jansen stelt Van de Beek hem voor aan Sander Compagner, de initiatiefnemer van de krant. Compagner zou niet op de hoogte zijn geweest van Jansens denkbeelden. Hij zegt de uitlatingen van Jansen op internet „onverstandig” te vinden. „Hij maakt geen onderscheid tussen joden en zionisten en scheert alles over één kam”, zo laat Compagner weten. Volgens de initiatiefnemer hebben ondertussen zo’n honderd mensen gedoneerd aan De Andere Krant, waardoor de financiële bijdrage van Jansen beperkt kan blijven.

Compagner zegt zelf alleen kritisch te zijn op de staat Israël. Op zijn Facebook deelt hij een bericht van de website Wanttoknow.nl waarin wordt geschreven dat Islamitische Staat een creatie is van de VS en Israël. Compagner laat weten dat inderdaad niet uit te sluiten. „Hoe kan IS bestaan zonder partners in de regio, wie kunnen dat zijn behalve landen die samenwerken met Amerika? Hoe komen ze aan hun wapentuig? Waarom is Israël nooit aangevallen door IS? [...] Ik weet niet waar waarheid begint en eindigt maar volgens mij is er genoeg reden om deze vragen te onderzoeken”, mailt Compagner in een reactie.

Jansen zelf reageert ook via e-mail op zijn anonieme uitlatingen op internet. Eenmaal ontmaskerd, neemt hij daar niets van terug. Ook niet bijvoorbeeld over de opstelling van Hitler tegenover de Verenigde Staten, die op de website Zaplog kan rekenen op instemming van zijn pseudoniem ‘Jan Verheul’. Daar schrijft hij geneigd te zijn „elk woord” van de speech van Hitler over de VS voor waar aan te nemen. Jansen: „Ook Hitler kon de waarheid spreken. Het daarmee eens zijn betekent niet dat je antisemiet bent.”

Jansens kritiek richt zich naar eigen zeggen vooral op Israël en joodse neocons die hij onder meer het doden van 3.000 Palestijnse kinderen in de voorbije achttien jaar verwijt. Jansen: „Deze gruwelijke zaken worden bedacht en uitgevoerd door een kleine joodse elite. Die elite heeft binnen de joodse gemeenschap erg veel macht. Ik mis een opstand van de gewone goedwillende joden tegen deze extremisten.”