President Angola zet kruistocht tegen corruptie voort

President João Lourenço van Angola zet zijn kruistocht tegen corruptie voort. Maandag kreeg de natie te horen dat de chef-staf van het leger, de baas van de buitenlandse inlichtingendienst en nog een aantal functionarissen zijn ontslagen. Hun ontslag past volgens de president, in de strijd voor herstel van waarden in het land.

Lourenço (64) werd afgelopen september namens de regerende MPLA genomineerd als opvolger van president José Eduardo dos Santos, die 38 jaar aan de macht was. Er werd gedacht dat Lourenço het in de loop der jaren opgebouwde zakenimperium van de Santos-kliek ongemoeid zou laten, maar dat blijkt anders. Eerst moest dochter Isabel, de rijkste zakenvrouw van Afrika, het veld ruimen als president-directeur van het staatsoliebedrijf Sonangol. Vorige maand werd zoon José Filomeno aangeklaagd wegen fraude. Hij zou op het eind van de ambtstermijn van zijn vader betrokken zijn geweest bij het wegsluizen van ruim 400 miljoen euro aan overheidsgeld naar een bankrekening in Groot-Brittannië. Dat bedrag is teruggeboekt.

1,2 miljard euro aan fraude

Eerder deze maand zei het ministerie van Financiën in Luanda dat de fraude, onder andere met een staatsbeleggingsfonds, zeker 1,2 miljard euro omvatte, veel hoger dan tot dusver werd gedacht. Ook de nu ontslagen legerleider, generaal Geraldo Sachipengo Nunda, werd eerder genoemd als verdachte.

Dochter Isabel Santos is gehuwd met de rijke Congolese zakenman en kunstverzamelaar Sidika Dokolo. Tegen Jeune Afrique zei hij dat zijn schoonvader de veranderingen niet had gewild of verwacht. „Maar hij heeft stalen zenuwen en een gevoel van waardigheid.”