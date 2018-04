Omzet muziekindustrie stijgt vooral door online streaming

De omzet in de Nederlandse muziekindustrie is in 2017 met ruim 10 procent gestegen naar 170,5 miljoen euro. Het jaar ervoor bedroeg de omzet nog bijna 155 miljoen euro. De omzetstijging komt vooral doordat muziekliefhebbers steeds meer online luisteren. Het aandeel van streamingdiensten in de totaalomzet steeg naar bijna 64 procent, tegenover bijna 55 procent in 2016.

Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse branchevereniging voor de entertainmentindustrie NVPI (Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers).

De NVPI verwacht dat streamingsdiensten de komende jaren nog meer zullen groeien. Het aandeel van fysieke producten als cd’s nam vorig jaar af van bijna 40 procent naar ruim 32 procent. Opvallend was dat de omzet uit vinyl daarentegen met bijna een kwart toenam en nu goed is voor ruim 30 procent van de omzet uit fysieke producten.

Internationale artiesten naar wie veel geluisterd werd, waren onder meer Ed Sheeran (op Spotify meest beluisterde artiest in 2017), Adele, Kygo & Selena Gomez, The Chainsmokers & Coldplay, U2, Kendrick Lamar. Nederlandse artiesten die populair waren: Lil’ Kleine, Boef, Ronnie Flex, Kensington en Marco Borsato.

Het aantal online muziekstreamingsdiensten neemt ook al jaren toe. Spotify is met vijftig miljoen betalende klanten de grootste dienst. Maar daarnaast is er Apple Music, Deezer, Tidal en vorig jaar lanceerden Talpa en MediaMarkt Juke, een dienst met alleen Nederlandstalige muziek.