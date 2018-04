NAM geeft verzet op tegen claims huiseigenaren

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat niet in hoger beroep in de zaak over de waardedaling van huizen in Groningen. Dat maakt de joint venture van Shell en ExxonMobil dinsdagochtend bekend. Het bedrijf kon alleen nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Op 23 januari dit jaar bevestigde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een eerdere uitspraak van de rechter dat het bedrijf altijd waardedaling door aardbevingen moet vergoeden – niet alleen wanneer een huis wordt verkocht, zoals de NAM betoogde. Voor die situatie bestaat al langere tijd een compensatieregeling van het bedrijf.

Relatief gemakkelijk

Na de uitspraak van het hof was het de vraag of de NAM ook nu weer in beroep zou gaan. Daar blijkt het bedrijf nu niet voor te kiezen. Ze zegt achter het idee te staan van van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) om tot een uniforme regeling te komen waarmee de waardedaling per huis relatief gemakkelijk kan worden vastgesteld. Het hof schreef in zijn vonnis ook al dat dit wenselijk is; in dat geval hoeft niet elk Gronings huis getaxeerd te worden. De werkdruk die dat zou opleveren was volgens de NAM een van de redenen waarom een bredere compensatieregeling lastig zou zijn.

De waardedalingszaak is in 2014 aangespannen door de Stichting Waardedaling Aardbevingen Groningen (WAG), een initiatief van een Gronings advocatenkantoor. Stichting WAG zei na de uitspraak van het hof al snel een regeling te willen ontwerpen waarmee huiseigenaren makkelijk hun waardedaling kunnen claimen.

Het totale bedrag aan waardedaling in Groningen is niet expliciet bekend. Een studie van de Rijksuniversiteit Groningen hield het een paar jaar geleden op in ieder geval meer dan 1 miljard euro. Het gaat vermoedelijk om rond de 100.000 woningen.