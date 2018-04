Mohamed Salah, het zomerkoopje van 40 miljoen

De individuele prijs kon eigenlijk niet uitblijven. Natuurlijk, Manchester City werd met een straatlengte voorsprong kampioen van Engeland en verwarmde dit seizoen menig voetbalhart met sierlijk, snel positiespel met onder anderen Kevin De Bruyne en David Silva. Maar dé revelatie van dit seizoen in Engeland is een Liverpool-speler. Mohamed Salah Ghaly verblijdt wedstrijd na wedstrijd veel voetballiefhebbers. Week in, week uit reikten de verwachtingen hoger. Verwachtingen die Salah keer op keer weet waar te maken.

Zondag werd hij, Salah, verkozen tot Speler van het Jaar in de Engelse Premier League. Superlatieven te over voor de 25-jarige Egyptenaar, die onder meer een historische hattrick scoorde buiten het veld door als eerste voetballer drie keer Speler van de Maand in Engeland te worden.

Maar misschien wel het grootste compliment dat Salah kreeg, was dat hij al snel in het seizoen tot ‘zomerkoopje’ werd omgedoopt. Voor rond de 40 miljoen euro had Liverpool hem overgenomen van AS Roma afgelopen zomer. Geen bedrag waar men in Engeland van wakker ligt.

Lichtvoetigheid

De lichtvoetigheid van de Egyptenaar als oase van rust in de doorgaans fysieke Engelse competitie. De eenvoud van zijn goals als passend slotstuk van een wervelende aanval van The Reds. Geen overweldigende power als de kans daar niet om vraagt, liever de binnenkant van de voet als scherpgesteld vizier. Met de snelle voeten het gaatje tussen de paal en de keeper gevonden, een nieuwe goal toegevoegd aan het duizelingwekkende totaal.

Zes jaar geleden speelde Salah nog bij Al Moqaouloun in Egypte. Zijn Engelse zaakwaarnemer Craig Honeyman wilde hem bij een Engelse club stallen. De vraagprijs: 3 miljoen euro. Geen Engelse club durfde het aan.

FC Basel wel. De Zwitsers legden 2,5 miljoen euro op tafel. Een sensatie werd hij in de Alpen, met als gevolg dat de Engelse clubs nu wel aanklopten. Chelsea betaalde Basel 16,5 miljoen euro. Maar bij The Blues, onder José Mourinho, werd het geen succes. Een huurperiode bij Fiorentina resulteerde in de interesse van AS Roma. In Rome speelde hij zich opnieuw in de kijker van de Premier League. Liverpool-coach Jürgen Klopp wilde hem graag aan de selectie toevoegen.

Wat volgt is een lange lijst aan hoogtepunten. 31 doelpunten in 33 competitiewedstrijden tot dusver, 8 doelpunten in 10 Champions League-duels en nog een doelpunt in de FA Cup. Nog maar zeven goals verwijderd van het Liverpool-record van Ian Rush, die in het seizoen 1983-1984 47 doelpunten maakte voor de club.

Tussendoor schoot Salah zijn land met twee doelpunten tegen Congo (2-1) naar Rusland, voor het eerst sinds 1990 doet Egypte weer mee aan een WK. Daar is het in poule A gekoppeld aan organisator Rusland, Uruguay en Saoedi-Arabië.

Kapbeweging

Onvergetelijk zijn de vier treffers tegen Watford (5-0), op een winterse avond op Anfield Road. Een vallende Watford-verdediger Miguel Britos na een kenmerkende kapbeweging van Salah. Een beweging die deed denken aan Lionel Messi, die in een vol Camp Nou de benen van Bayern München-verdediger Jérôme Boateng deed knakken.

De naam Messi is gevallen. Al jaren is het dringen achter de Argentijn en Cristiano Ronaldo: wie voegt zich bij deze ongenaakbare supersterren? Salah werpt zich op als kandidaat, met zijn spel én scoringsdrift. Maar een Messi of Ronaldo is hij nog niet. Dan moet hij op zijn minst de kunststukjes van dit seizoen herhalen.

Een – eventueel gewonnen – finale van de Champions League kan Salah in de richting van ’s werelds beste voetballers duwen. In de eerste wedstrijd van de halve finale tegen zijn voormalig ploeggenoten van AS Roma mag hij zich dinsdagavond opnieuw als zomerkoopje bewijzen.