Mexico tracht bedrijven gerust te stellen

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto heeft dinsdag tijdens een bezoek aan Nederland beloofd dat zijn land aantrekkelijk blijft voor Nederlandse investeringen, ook na de presidentsverkiezingen in juli. Grote kanshebber is een linkse nationalist, die sommige hervormingen en bouwprojecten van de huidige regering wil terugdraaien of staken.

Voorafgaand aan een lunch en diner met respectievelijk koning Willem-Alexander en premier Rutte, bezocht Peña ’s ochtends werkgeversvereniging VNO-NCW. Tijdens een rondetafelgesprek moedigde VNO-voorman Hans de Boer de president aan om „helderheid, veiligheid en zekerheid” te bieden aan Nederlandse bedrijven „op het gebied van energie en infrastructuur”.

Nederlandse bedrijven zijn zeer actief in die bedrijfstakken. De Mexicaanse olie-industrie was decennialang in staatshanden. Maar sinds Peña’s energiehervorming, uit 2013, kunnen ook buitenlandse bedrijven instappen. Onder andere Shell sleepte belangrijke concessies binnen.

Scherpe kritiek

Of de energiesector openblijft, is onzeker nu Mexico 1 juli een nieuwe president kiest. Andrés Manuel López Obrador (in de volksmond: AMLO) is koploper in de peilingen en had in het verleden scherpe kritiek op de energiehervorming, die zeer gevoelig ligt in het land. In de campagne hield hij zich vooralsnog op de vlakte of hij die wil terugdraaien en zijn economische adviseurs spreken elkaar tegen.

AMLO geeft ook wisselende signalen af over het nieuwe internationale vliegveld van Mexico-Stad. Dit project is omstreden, vanwege corruptieschandalen en omdat het op een wegzakkend stuk grond wordt aangelegd. Het Nederlandse bedrijf NACO, onderdeel van Royal HaskoningDHV, heeft een groot belang in de luchthaven.

Peña probeerde de zorgen weg te nemen door alle hervormingen op te sommen die zijn regering nam. Hij stelde dat die „met brede politieke consensus” zijn doorgevoerd en vastgelegd in de grondwet. Ook wees hij op het vernieuwde vrijhandelsverdrag met de EU, waarover Mexico vorige week een principeakkoord bereikte. „Dat wij verkiezingen hebben, zal de groeikoers niet veranderen.”

De Boer zei na afloop desgevraagd dat Peña „heel goed” aangaf „dat de lijnen vastliggen”. Maar, stelde hij ook: „Over een half jaar is er een nieuwe situatie”. En: „Nederlandse ondernemers kijken het aan.” Zodra er in Mexico nieuwe regering zit, suggereerde De Boer, moet er maar een handelsmissie naar het land.