Liverpool walst over Roma heen in halve finale CL

Liverpool is dicht bij een plaats in de finale van de Champions League. Dinsdagavond won de Engelse club in eigen stadion overtuigend met 5-2 van AS Roma. Sterspeler Mo Salah had met twee goals en een assist een belangrijk aandeel in de zege.

Salah, zondag nog verkozen tot Speler van het Jaar in de Premier League, was degene die op Anfield Road de score opende. Met een strak schot in de kruising zette hij Liverpool in de 35ste minuut op 1-0. Tien minuten later maakte hij er 2-0 van.

🇪🇬 Mohamed Salah has now scored 22 goals in his last 19 appearances for Liverpool. 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/azPbLXN1O0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 april 2018

Na rust breidde Liverpool, met Virgil van Dijk in de verdediging, de score gestaag verder uit. Sadio Mané scoorde in de 56ste minuut de 3-0. Vijf minuten later stond het alweer 4-0 - Roberto Firmino tike de bal in het doel, op aangeven van Salah. In de 68ste minuut maakte Firmino ook de vijfde treffer van The Reds.

Roma komt nog wat dichterbij

In de laatste tien minuten van het duel wist Roma nog wat dichterbij te komen. In de 81ste minuut scoorde Edin Dzeko de 5-1. Iets later kregen de Romeinen een strafschop, die benut werd door Diego Perotti.

Volgende week is in Rome de return. Roma, waar Kevin Strootman dinsdag in de basis stond, moet dan met drie of vier goals verschil winnen om direct de finale te halen. Woensdag staat de heenwedstrijd in de andere halve finale op het programma. Bayern München ontvangt dan Real Madrid.