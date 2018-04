Lijst met vloeren van riskant beton moet er alsnog komen

Er moet alsnog een landelijk overzicht komen van gebouwen met vloeren van risicobeton. Dat vinden Tweede Kamerleden Daniël Koershuis (VVD) en Erik Ronnes (CDA). Naar schatting zijn er in Nederland honderden van deze gebouwen. NRC meldde vrijdag dat er ook bij twee Haagse ministeries werkplekken zijn afgekeurd en delen gesloten vanwege mogelijk onveilige vloeren.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken houdt het verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) zo’n lijst niet bij. Koersman: „Deze informatie moet nu echt naar de Kamer. Net als de minister, om uit te leggen hoe ze de vloerenproblematiek gaat aanpakken. Daar vragen we al sinds oktober om.” Op zijn verzoek komt er een debat over de kwestie.

Totdat de lijst er is, moet iedereen het doen met het particuliere initiatief van Pieter Plass. De directeur van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding houdt zelf online een landelijk overzicht bij van gebouwen waarvan hij weet dat recent de veiligheid van de vloeren is onderzocht.

Ook registreert hij, als dat kan, de uitkomsten van die onderzoeken. Op zijn kaart staan ‘veilige’ gebouwen, maar ook panden met een ‘mogelijk’ of ‘urgent’ veiligheidsrisico.

Plass is zelf verbaasd over zijn rol. „Het is krankzinnig dat mijn lijst de enige is. Het vloerendossier is een taak voor het ministerie, maar dat wil er niet aan.” Volgens Plass is de overheid meer begaan met de vastgoedmarkt dan met het publiek belang. „Door de informatie niet te ontsluiten, geeft het ministerie toe aan de belangen van gebouweigenaren. Die willen niet dat hun gebouw op een openbare lijst van mogelijke probleempanden terechtkomt. Dat is slecht voor de waarde en leidt tot onrust bij huurders. Maar informatie over de veiligheid is ook van belang voor omwonenden en gebruikers.”

De inventarisatie van Plass richt zich op garages, scholen en kantoren met ‘breedplaatvloeren’: prefab betonnen platen waar later een laag beton overheen is gestort. Die zijn populair, maar vermoedelijk zijn ze de oorzaak van het instorten van de garage in Eindhoven, mei vorig jaar.

Directeur Wico Ankersmit van de beroepsvereniging voor bouw- en woningtoezichthouders zou een centrale lijst toejuichen. „Er zijn helemaal niet zoveel panden in Nederland met riskante vloeren. Maar er wordt nu zo ingewikkeld over gedaan dat er verhalen boven de markt blijven hangen. Dan kun je het maar beter landelijk inzichtelijk maken.”