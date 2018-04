Lelijke vrouw? Dan hoef je in China niet te solliciteren

Waarom zou je als Chinese man bij een van de technologiereuzen van het land willen werken? Voor het goede salaris natuurlijk, maar zeker ook voor de knappe vrouwen. Dat is althans waarmee die bedrijven herhaaldelijk blijken te adverteren. Zo plaatste internetbedrijf Alibaba een keer om middernacht een serie foto’s van mooie vrouwen op zijn wervingssite die werden omschreven als „secundaire arbeidsvoorwaarden om middernacht”.

Maar de tech-bedrijven zijn niet de enige die vrouwen vooral zien als leuk om tegenaan te kijken. Als je als vrouw bijvoorbeeld treinconducteur wilt worden in de provincie Hebei, dan moet je lang en knap zijn en niet zwaarder dan 65 kilo wegen. En je moet een goede huid hebben, vrouwen met huidziektes worden niet aangenomen.

Gelijkheids-ranglijst

Er zijn ook veel beroepen waar je als vrouw sowieso niet voor in aanmerking komt. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) deed onderzoek naar het wervingsbeleid van particuliere en overheidsbedrijven en komt in een deze week gepresenteerd rapport met bovenstaande voorbeelden. HRW schrijft dat in 2018 bij 18 procent van alle banen die de overheid aanbiedt, uitdrukkelijk staat vermeld dat alleen mannen hoeven te solliciteren, dat mannen de voorkeur genieten of dat het werk alleen geschikt is voor mannen. Als vrouwen al welkom zijn, dan moeten ze vaak getrouwd zijn en kinderen hebben, zodat de kans klein is dat ze met zwangerschapsverlof gaan of dat ze hun werk weer opgeven wanneer ze gaan trouwen.

Human Rights Watch constateert daarnaast dat steeds minder vrouwen in China werken: 63 procent in 2017, tegen 65,5 procent tien jaar eerder. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen neemt gestaag af. In 2008 stond China wereldwijd op de 57ste plaats op een gelijkheids-ranglijst van het World Economic Forum, in 2017 is China inmiddels gezakt naar de 100ste plaats.