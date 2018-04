Kwartaalcijfers AkzoNobel vallen tegen

Verf- en lakkenbedrijf AkzoNobel blijft vooralsnog ver verwijderd van de resultaten die het beleggers in het vooruitzicht heeft gesteld. Zowel omzet als winstgevendheid ging omlaag in het eerste kwartaal, zo maakte de onderneming dinsdag bekend in een persbericht.

De omzet kwam uit op een kleine 2,2 miljard euro, 8 procent lager dan in de eerste drie maanden van 2017. Het bedrijfresultaat zakte met 28 procent tot 149 miljoen euro. AkzoNobel wijt de tegenvallers aan wisselkoerseffecten, hoge grondstoffenprijzen en „aanhoudende negatieve marktomstandigheden in de scheepvaartsector en de olie- en gasindustrie”. Die factoren zouden zwaarder wegen dan de kostenbesparingen die het bedrijf heeft doorgevoerd.

Beleggers reageerden teleurgesteld. Het aandeel AkzoNobel verloor 3,5 procent bij aanvang van de handelsdag.

De moeizame ontwikkeling van de resultaten contrasteert met de ambitieuze doelstellingen die AkzoNobel in april vorig jaar formuleerde toen het zich verdedigde tegen een overnamepoging door concurrent PPG. Akzo, dat onlangs aankondigde zijn chemiedivisie voor ruim 10 miljard euro te verkopen aan investeringsmaatschappij Carlyle, mikt onder meer op een jaarlijkse omzetgroei van 4 procent en verhoging van de winstmarge van rond de 10 procent nu naar 15 procent in 2020.

In het eerste kwartaal van dit jaar liep de winstgevendheid echter terug. Als percentage van de omzet daalde de winstmarge van 8,8 procent in de eerste drie maanden van 2017 tot 6,8 procent in 2018.