Kogan: gebruik Facebookdata ‘bijna tot helemaal zinloos’

De data die onderzoeker Aleksandr Kogan verzamelde op basis van miljoenen Facebook-accounts zijn vrijwel zinloos om advertenties op het sociale medium beter af te stemmen op bepaalde doelgroepen. Dat zei de de wetenschapper van de universiteit van Cambridge dinsdagmiddag tijdens een verhoor in het Britse parlement.

Aleksandr Kogan is een centraal figuur in het dataschandaal rond Cambridge Analytica. De Cambridge-onderzoeker verzamelde en verkocht Facebookprofieldata van miljoenen gebruikers aan SCL, het moederbedrijf van Cambridge Analytica. Cambridge Analytica zou volgens klokkenluider Christopher Wylie die data hebben gebruikt om politieke advertenties gerichter te verspreiden op Facebook. Het bedrijf werkte onder meer voor de verkiezingscampagne van Donald Trump.

‘Facebook heeft betere gereedschappen’

Kogan bestrijdt de effectiviteit van de door hem verzamelde data dinsdagmiddag in een geschreven verklaring voor een commissie van het Britse parlement. Facebook zelf is daar veel beter in, zegt Kogan:

“Als je een advertentie aan wil bieden aan extraverte mensen, dan hoef je helemaal geen Facebookdata te verzamelen. Wat je moet doen is 10.000 mensen een persoonlijkheidstest in laten vullen en daar daaruit de 2.000 meeste extraverte personen selecteren. Dan stop je hun e-mailadressen in het advertentieplatform van Facebook en zeg je: ‘Facebook, ga op zoek naar een publiek voor mijn advertentie dat op deze groep mensen lijkt.’”

De data werden volgens Kogan verzameld door een Facebook-login in online enquêtes te stoppen. Geënquêteerden werden geworven via speciale diensten, waarbij mensen kleine vergoedingen kregen – 3 tot 4 dollar, volgens Kogan – om mee te werken aan enquêtes. SCL betaalde deze diensten direct. Door de bezoekers vervolgens in te laten loggen via Facebook kon Kogan de resultaten van de enquêtes koppelen aan gegevens van Facebook.

‘PR-crisis’

De resulterende dataset bevatte volgens Kogan demografische informatie en persoonlijkheidsscores. De voorspelde scores waren volgens hem niet erg nauwkeurig. Een andere app van Kogan, de persoonlijkheidsquiz ‘thisisyourdigitallife’, werd volgens hem slechts een paar honderd keer gebruikt. De data daaruit werden ook niet gedeeld met SCL.

Kogan zegt tegen de commissie dat hij ten onrechte een zondebok is geworden. Het is voor Facebook aantrekkelijk om de daden van een individu te veroordelen, want het probleem is in werkelijkheid veel groter, zegt Kogan: “Facebook is in PR-crisismodus. Ik denk dat ze doorkregen dat hun data links en rechts verzameld werden door duizenden anderen.”