Tweede Kamer wil debat over financiering moskeeën

De Tweede Kamer wil snel in debat met de ministers Blok, Dekker en Koolmees over moskeefinanciering naar aanleiding van berichtgeving van NRC en Nieuwsuur. De Kamer wil weten of het kabinet haar voldoende heeft geïnformeerd over geheime lijsten over financiering aan moskeeën uit Golflanden, en of een onderzoek hiernaar is tegengewerkt.

NRC en Nieuwsuur publiceerden maandag geheime lijsten over uit het buitenland gefinancierde moskeeën, waarvan het kabinet eerder had ontkend dat ze bestonden. Nu de lijsten zijn gepubliceerd, moet de regering ze zelf ook vrijgeven, vinden onder meer D66, ChristenUnie en SP. Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma moeten buitenlandse financieringsstromen naar moskeeën „aangepakt worden, en dat begint met transparantie”.

VVD-Kamerlid Bente Becker wilde weten of de informatie over donaties ook met gemeenten van de desbetreffende moskeeën wordt gedeeld. Dat is volgens minister Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) wel „de inzet”. Hij ziet het openbaren van de lijsten niet zitten. Kamerleden konden deze wel vertrouwelijk inzien, maar mochten er niets mee doen. Blok vreest dat het vrijgeven van de informatie ertoe zou leiden dat Golfstaten minder geneigd zijn informatie te delen met Nederland. Maar, zei hij, als een meerderheid van de Tweede Kamer de lijsten wél openbaar wil hebben, dan is hij bereid dit te doen.

Nieuw onderzoek ‘niet nodig’

Daarnaast willen ChristenUnie en D66 dat het kabinet opnieuw onderzoek laat doen naar de omvang van buitenlandse financiering aan moskeeën. De Tweede Kamer vroeg in 2013 ook al om zo’n onderzoek, maar het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) concludeerde in 2015 dat hier niets over te zeggen valt. Uit onderzoek van NRC en Nieuwsuur blijkt dat het WODC in haar zoektocht werd tegengewerkt door Buitenlandse Zaken. Het ministerie deelde beschikbare informatie over financiering niet met de onderzoekers. Ook werd het WODC geadviseerd om geen informatie op te vragen bij Golflanden, omdat dit de betrekkingen met die landen zou schaden. Minister Blok zei tegen de Tweede Kamer dat hij nieuw onderzoek naar moskeefinanciering „niet nodig” vindt. (NRC)