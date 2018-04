Israël mag Afrikaanse migranten niet uitzetten

Israël mag duizenden Afrikaanse migranten niet zomaar het land uit zetten. Het hooggerechtshof van het land heeft dinsdag besloten dat de migranten daar zelf mee moeten instemmen, meldt persbureau AP. De Israëlische regering heeft alle plannen voor uitzettingen stopgezet.

Het gerechtelijke besluit is de voorlopige slotsom in een vraagstuk dat al jaren speelt. In Israël verblijven ruim 35.000 Afrikanen, voornamelijk uit Soedan en Eritrea maar ook uit Rwanda en Oeganda. Ze zijn veelal via de Sinaï-woestijn illegaal het land binnen gekomen. De regering van premier Benjamin Netanyahu wil de meesten van hen terugsturen naar hun thuisland.

Detentiecentra heropend

De staat geeft nu toe dat er binnen de wet geen mogelijkheden liggen om de Afrikanen uit te zetten. Migranten die eerst op de deportatielijst stonden, krijgen vanaf nu weer iedere zestig dagen een tijdelijke verblijfsstatus. Netanyahu zegt volgens de krant Haaretz dat hij detentiecentra gaat heropenen om de migranten in te huisvesten.

In Israël groeit verzet tegen de deportatie van duizenden Afrikanen. Sommige rabbijnen zien hen als hedendaagse Anne Franks. Lees ook: Hoe kan juist Israël asielzoekers uitzetten?

Begin deze maand leek Netanyahu een gedeeltelijke uitweg uit de impasse gevonden te hebben. Israël sloot een akkoord met de VN, waardoor een deel van de Afrikanen zou worden opgenomen door Westerse landen als Canada, Duitsland en Italië. De rest van de migranten kon blijven in Israël. Na een paar uur blies Netanyahu de overeenkomst echter alweer af. Hardliners binnen zijn regering vonden dat er met de deal onvoldoende migranten uit Israël zouden vertrekken.

Netanyahu waarschuwde dinsdag dat Israël wel blijft optreden tegen de “insluipers”, zoals Israël de migranten noemt. Het land probeert hen te bewegen om zelf te vertrekken. Ook zoekt Israël verder naar “wettige” manieren om hen “onvrijwillig uit te zetten”.