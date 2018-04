In hoger beroep levenslang geëist tegen Karadzic

Radovan Karadzic, de leider van de Bosnische Serviërs tijdens de Bosnische burgeroorlog (1992-1995), heeft dinsdag in hoger beroep levenslang tegen zich horen eisen. Dat meldt persbureau Reuters. Aanklagers willen zijn huidige straf van veertig jaar voor genocide verlengen tot levenslang. Daarnaast willen ze Karadzic veroordeeld krijgen voor een tweede genocide-aanklacht.

In 2016 bevond het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag Karadzic schuldig aan betrokkenheid bij de volkerenmoord in Srebrenica in 1995. Hij werd ook veroordeeld voor negen andere oorlogsmidaden. Karadzic tekende vrijwel direct beroep aan. De aanklagers deden hetzelfde.

Nu eisen de aanklagers naast verlenging van de oorspronkelijke celstraf, ook een veroordeling tot levenslang voor de genocide op moslims en Kroaten elders in Bosnië. Ze vinden dat het Joegoslavië-tribunaal die misdaden twee jaar geleden ten onrechte niet heeft gekwalificeerd als volkerenmoord.

VN-tribunaal

Het beroep in de zaak-Karadzic dient opnieuw in Den Haag, maar niet voor het Joegoslavië-tribunaal. Dat is vorig jaar opgeheven. In plaats daarvan buigt een ander VN-tribunaal zich over de zaak. Vermoedelijk doet het tribunaal eind dit jaar uitspraak.

Karadzic zelf houdt vol dat hij onschuldig is. Afgelopen maandag verklaarde hij in de rechtszaal dat hij er tijdens de oorlog enkel op uit was de Servische bevolking in Bosnië te beschermen. “Dat we in actie kwamen, vloeide voort uit de noodzaak ons te verdedigen. Het zou hoogverraad zijn geweest als wij ons niet zouden hebben verdedigd”, zei hij.

Het heeft voor Karadzic feitelijk geen gevolgen als hij uiteindelijk een levenslange celstraf krijgt opgelegd: hij is 72. Hoe dan ook zal Karadzic dus de rest van zijn leven achter de tralies doorbrengen. Net als Ratko Mladic, de opperbevelhebber van de Bosnisch-Servische strijdkrachten tijdens de burgeroorlog. Vorig jaar veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang.