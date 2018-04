Franse oud-voetballer Henri Michel (70) overleden

De Franse oud-voetballer en trainer Henri Michel is overleden op 70-jarige leeftijd. Dat hebben zijn voormalige ploeg FC Nantes en de Franse spelersvakbond (UNFP) dinsdag bekendgemaakt.

Michel kwam bijna zijn gehele voetbalcarrière, van 1966 tot 1982, uit de club uit het westen van Frankrijk. De middenvelder speelde er 640 officiële wedstrijden en werd driemaal landskampioen met de ploeg. Hij groeide uit tot publiekslieveling bij Nantes. Hij kwam ook 58 keer uit voor het Franse nationale elftal.

Trainer in Afrika en Midden-Oosten

Nadat hij gestopt was als speler was Michel actief als trainer. Hij won met de nationale Franse ploeg goud op de Olympische Spelen van 1984 en leidde ‘les Bleus’ in 1986 tot de halve finale van het WK in Mexico. Verder werkte hij als coach bij Paris Saint-Germain en voor meerdere clubs en nationale elftallen in Afrika en het Midden-Oosten.

Michel leed aan kanker. Het nieuws van zijn overlijden leidde tot veel uitingen van medeleven van (oud-)profs en bestuurders uit de Franse voetbalwereld. FC Nantes, dat dit jaar het 75-jarig bestaan viert, roemde hem nog dit weekend op Twitter als een “legende, intelligente aanvoerder, buitenaards talent”: